Kako funkcioniraju cashback programi: stručno mišljenje OnlySpins online casina

U pravilu operateri na internetskoj stranici svakog kasina, kako bi privukli veći broj korisnika, predviđaju opsežan bonus program. On uključuje mnogo različitih nagrada, kao što je slučaj s OnlySpins online casinóm na stranici https://onlyspins.com/sl/. Među brojnim nagradama korisnicima je najpopularniji cashback. On omogućuje povrat dijela sredstava izgubljenih zbog neuspješnih oklada. Bonus je izražen u postocima koji pokazuju koliki će dio biti nadoknađen. U ovom članku ćemo objasniti kako funkcionira.

Načelo obračuna i vrste povrata

Ovakva bonus ponuda najaktualnija je za najaktivnije korisnike. Jer što više korisnik nadopunjuje depozit i igra, to veći iznos povrata može očekivati. Sada ćete saznati koje su mogućnosti cashbacka dostupne:

Fiksni. Igraču se vraća nepromijenjeni postotak gubitaka, bez obzira na visinu uloga.

Progresivni. U ovom slučaju cashback ima raspon postotaka, na primjer od 10 % do 30 %, što znači da možete očekivati veću nagradu ako je iznos gubitaka veći.

Jednokratni. Može biti ponuđen kao dio promotivne ponude tijekom dana ili pri korištenju određenih igara.

Zato stručnjaci OnlySpins online casina preporučuju da uvijek obratite pozornost na način izračuna cashbacka, kako biste znali na koji iznos povrata možete računati s obzirom na zahtjeve operatera. Najčešće se cashback izračunava automatski bez intervencije korisnika. Ako igraču iz bilo kojeg razloga povrat nije obračunan, ima pravo kontaktirati korisničku podršku i zatražiti pojašnjenje.

Uvjeti za aktivaciju i isplatu

Iako većina kasina, uključujući OnlySpins online casino, nudi povoljne uvjete za cashback, on ipak ima svoje zahtjeve za aktivaciju i isplatu. Prije svega, takav se program aktivira samo ako igrač dosegne određenu razinu u programu lojalnosti. Najčešće se prvi i minimalni cashback može dobiti od treće razine nadalje.

Također treba imati na umu da se za jednostavne oklade u igrama povrat neće isplatiti. Najvjerojatnije će korisnik morati potrošiti određeni iznos kako bi dobio dio tog iznosa natrag. Tek nakon ispunjenja tog uvjeta cashback će biti uplaćen na korisnički račun kao bonus sredstva.

Osim toga, nakon primitka cashbacka najčešće ga je potrebno odigrati. To je jednostavno, jer je wager minimalan. Tek nakon toga iznos cashbacka bit će dostupan za isplatu na bilo koji prikladan način. No, ne smije se zaboraviti da cashback ima maksimalni limit i da nije moguće primiti više od tog iznosa. Ipak, u rijetkim slučajevima postoje kasina u kojima se cashback uplaćuje automatski čim se dostigne određeni iznos gubitka i ponekad ga uopće nije potrebno odigravati.

Usporedba ponuda na tržištu

Ponude cashbacka mogu se razlikovati ovisno o politici OnlySpins online casina ili bilo kojeg drugog kasina. Postotak povrata može varirati od 5 % do 25 %, ali najviši postotak mogu dobiti samo članovi VIP kluba na najvišim razinama. Cashback se izračunava kao postotak čiste izgubljene svote ili kao postotak ukupne sume uloga radi praktičnosti korisnika.

U većini slučajeva u takvim programima nema wagera ili iznosi do x5. Primljena sredstva nemaju ograničenja za korištenje, pa ih možete potrošiti na bilo koju zabavu po vašem izboru. Ipak, cashback program treba birati promišljeno i cjelovito. Stoga je nužno detaljno proučiti uvjete za dobivanje povrata i usporediti ih s drugim ponudama kako biste odabrali najudobniju i najkorisniju opciju za sebe.