Kako estetski zahvati mogu vratiti osjećaj zadovoljstva?

Osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja često pada za vrijeme ljetnih mjeseci. To je specifično vrijeme kada većina počinje detaljnije promatrati svoje lice i tijelo. Razlog je jednostavan - otvorenija odjeća, boravak na plaži i povećana svijest o vlastitom tijelu uslijed manje komada odjeće potiču veću samokritičnost i razmišljanje o promjenama.

Estetska korekcija nije samo zahvat, to je rezultat promišljenog procesa, razgovora sa stručnjacima i razumijevanja vlastitog tijela.

Samopouzdanje počinje iznutra - ali tijelo mora pratiti taj osjećaj

Često govorimo svojim pacijentima da prava promjena počinje iznutra. Kada se osjećamo dobro u svojoj koži to se vidi u svakom pogledu, osmijehu i pokretu.

Povećanje grudi implantatima - oblikovanje ženstvenosti

Povećanje grudi, zahvat je koji često obavljamo i vrlo je tražen. Sve počinje konzultacijama i prvim pregledom, jer na temelju anatomskih karakteristika i želja pacijentice planira sam zahvat. Riječ je o specifičnoj kirurškoj metodi kojom se postiže veći volumen grudi. Važno je naglasiti da izbor veličine, oblika i vrste implantata nije isti za sve pacijentice, već je uvijek stvar međusobnog dogovora. U obzir se uvijek uzima anatomija grudi, debljina tkiva i estetski ciljevi koje želimo zadovoljiti.

Neadekvatna veličina implantata može dovesti do nepoželjnih efekata, poput vidljivih rubova implantata ili prerane pojave spuštanja dojki zbog dodatne težine. Uvijek težimo što prirodnijem i skladnijem izgledu koji je prilagođen individualnim željama i potrebama pacijentice.

Skladna promjena koja mijenja cijelo lice - prirodan izgled i poboljšana funkcija

Korekcija nosa jedna je od najtraženijih estetskih operacija, ali i najzahtjevnijih. Nos je središnji dio lica i značajno utječe na cjelokupan izgled te sklad lica. Osim što korigira estetske nedostatke, ovaj zahvat često uključuje i rješavanje funkcionalnih smetnji, poput poteškoća s disanjem, čime se istovremeno unapređuje i kvaliteta života pacijenta.

Korekcija očnih kapaka za odmoran i svjež izgled

Korekciju očnih kapaka često nazivamo estetskom intervencijom za pomlađivanje lica jer samom korekcijom osvježimo cjelokupno lice i uklanjamo umoran izgleda. Koža kapaka kroz godine gubi elastičnost i javlja se višak kože te masnih jastučića koji utječu na krajnji izgled. Obješeni očni kapci ne utječu samo na izgled, već mogu otežati svakodnevne pokrete oka i narušiti jasnoću vida.