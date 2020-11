Kako do brzog interneta

U doba kada nam se savjetuje da što više ostajemo kod kuće i sve više vremena provodimo na Internetu, brza konekcija od velike je važnosti svakom pravom surferu.

Hrvatska je po prosječnoj brzini Interneta, iako malo iznad prosjeka, još uvijek daleko iza država s najbržim internetom - naša je prosječna brzina 6,4 Mbps, što je vrlo malo u usporedbi s Južnom Korejom, državom s najbržim internetom na svijetu brzine 26,7 Mbps. Također smo i u zaostatku u regiji jer Slovenija ima skoro duplo brži Internet od nas s prosječnom brzinom od 12,4 Mbps, a ostatak regije nije u prevelikom zaostatku. S obzirom na to, kako onda doći do bržeg Interneta?

Prvo je važno provjeriti točno koliko vam je brz Internet - to možete učini brzo i besplatno pomoću Speedcheck stranica. S time možete pratiti točno koliko vam se internetska veza ubrzala nakon što učinite sve korake koje želite kako biste ubrzali svoju internetsku vezu.

1. Provjerite ograničenje podataka

Ograničenje podataka jedan je od glavnih razloga spore internetske veze. Što znači ograničenje podataka? Pa, vaš davatelj internetskih usluga vam na mjesečnoj bazi dopušta korištenje određene količine podataka - to može biti nekoliko stotina megabajta, sve do par stotina gigabajta. Ako premašite to ograničenje, a davatelj internetskih usluga vam zato ograničiti brzinu interneta, to ćete sigurno moći primijetiti. Davatelji internetskih usluga ne oglašavaju svoja ograničenja podataka iz očitih razloga, pa ako ne znate imate li ograničenje podataka, provjerite svoj ugovor s njima. Ako nastavite premašivati ograničenje podataka svakog mjeseca, konzultirajte se sa svojim davateljem usluga o planu s višim ograničenjem.

2. Prihvatite ethernet

Bežične veze, poput Wi-Fija kojeg danas skoro pa svi koriste, su izvrsne i prikladne, ali nisu uvijek brze. Kabelske veze poput etherneta uvijek će biti brže i pouzdanije od bežičnih. Kabel prima signal izravno na vaš uređaj, umjesto da se oslanja na bežični prijenos. Stoga, ako možete, povežite svoje najvažnije uređaje s internetom putem ethernet kabela. To su uređaji poput televizora, igraćih konzola, stolnih računala ili slično. Još jedna pogodnost etherneta jest činjenica da je automatski sigurniji od Wi-Fi-ja. Ako svoje bankovne podatke želite držati apsolutno privatnima, ethernet je bolji način

3. Instalirajte skener za viruse

Ako to već niste učinili, toplo preporučujemo instaliranje antivirusnog softvera i softvera za skeniranje zlonamjernih softvera. Ukoliko postoje virusi ili zlonamjerni softveri koji se skrivaju na vašem računalu, oni su sigurno jedan od razloga zašto vam je Internet sporiji nego što bi trebao biti. Osim toga, ionako biste u svakom slučaju trebali instalirati zaštitni softver kako biste zaštitili svoje podatke.

Nakon što na raspolaganju imate dobar softver, postavite ga da automatski redovito skenira na viruse i zlonamjerni softver. Ako softver ipak pronađe postojeće viruse ili zlonamjerni softver (koji vam usporavaju brzinu Interneta), odnesite vaše računalo na servis kako bi se oni uklonili

4. Skinite pojednostavljeni preglednik

Svi mi u pregledniku rutinski držimo otvorene desetke kartica i prozora. Članci koje ste mislili pročitati prošli tjedan ali još uvijek niste, tri recepta za kolače jer vam dolazi obitelj u nedjelju na ručak, Facebook, Pinterest... Sve jasno. Ali svi ti otvoreni prozori mogu usporiti vašu vezu, pa zato preporučujemo da preuzmete rezervni preglednik kao što je Opera.

Opera usmjerava sve podatke na web stranicama u jedan kanal kako bi vam pružila brže iskustvo pregledavanja. Ne bismo preporučili svakodnevnu upotrebu Opere, ali ako stvarno želite nešto potražiti, a vaša Wi-Fi veza posebno je užasna, možete se za to na brzinu prebaciti na Operu.

No, prije nego što probate bilo koji od ovih savjeta, važno je prvo provjeriti brzinu interneta kako biste znali funkcioniraju li zapravo koraci koje poduzimate ili ne. Za to se možete koristiti Speedcheck stranicama koje će vam u par sekundi reći točno koja vam je brzina interneta.