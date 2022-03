Kako biti i ostati sretan ovih dana...

Posljednje dvije godine u našem su okruženju bile, najblaže rečeno, izazovne - od pandemije, potresa, do pojačanja tenzija i rata u Ukrajini.

Naša svakodnevica postaje sve stresnija i nesigurnija, što svakako utječe na ljudsku psihu i raspoloženje. Međutim, u ljudskoj je prirodi težiti sreći, odnosno osjećati se sigurno, voljeno, ispunjeno i dobro.

Kako pronaći sreću, a da ne osjećamo grižnju savjesti zbog svega što se oko nas događa i koliko je važno za nas kao pojedince, ali i društvo zadržati pozitivne misli čak i kad je situacija oko nas negativna

1. Znajte što želite

Ako vi ne znate što želite, netko drugi će znati i možete biti nesretni. Borite se za nešto, a ne protiv nečeg jer ćete prije ili kasnije postati ono protiv čega se borite.

2. Budite uspješni

Uspjeh je biti sretan i učiniti što više ljudi sretnim. Neprekidno rasti i razvijati se, ostvariti svoje najdublje potencijale, igrati se i sanjati otvorenih očiju u avanturi zvanoj život.

3. Koristite mentalni 'antivirusni' program

Živimo u informacijskom stresu. Ne dajte da vas zaraze mentalni i emocionalni 'virusi' - iluzije, deluzije, predrasude i stereotipi. Ne opterećujte se s raznim senzacionalističkim vijestima, crnom kronikom, raznim podacima koji su vam beskorisni i nevažni. Zapamtite, zatvor iz kojeg je najteže pobjeći nalazi se u našoj glavi.

4. Okružite se veselim i pozitivnim prijateljima

Nemojte dozvoliti sebi da postanete nečija kanta za emocionalno smeće. Mrzovoljni ljudi samo vas mogu povući na dno (imajte ovo na umu ako ste vi jedan od tih mrzovoljnih).

5. Nastavite učiti i razvijati se

Sve što u prirodi stagnira - propada! Kontinuirano ulažite u svoj intelektualni i moralni kapital. Vi ste svoja osobna tvrtka i menadžer samom sebi! Zapamtite, strah počinje gdje znanje prestaje, a znanje bez akcije samo je frustracija.

5. Uživajte u malim i jednostavnim stvarima

Zadržite i održavajte onu dječju radoznalost i čuđenje - učinite posao zabavom.

6. Smijte se često, dugo i glasno

Smijte se dok ne ostanete bez daha. I ako imate prijatelje koji vas nasmijavaju, pune energijom, provodite s njima što više vremena. Zapamtite, osmjeh je stvar izbora - ne tražite isprike, već prilike.

7. Suze čiste dušu

Tugujte, isplačite se i idite dalje - ne potiskujte, izbacite emocionalno smeće.

8. Činite stvari koje volite i okružite se njima

Bilo da je to obitelj, ljubimci, uspomene, glazba, biljke, hobi, bilo što. Ako je nešto 'kiselo' - napravite limunadu. Kreirajte okružje koji vas potiče i uveseljava.

9. Njegujte svoje zdravlje

Ako je dobro, sačuvajte ga. Ako je nestabilno, poboljšajte ga. Ako je izvan onoga što možete poboljšati, potražite pomoć. Nemojte uzimati zdravlje zdravo za gotovo. Zapamtite, zdravi imaju 1000 želja, bolesni samo jednu - da ozdrave.

10. Slušajte svoje emocije

One su poput znakova na cesti. Ne idite na 'putovanja kritike i krivice'. Idite do trgovačkog centra, do grada, u stranu zemlju, ali ne tamo gdje osjećate krivnju. Zapamtite, kvaliteta života je kvaliteta emocija koje stalno osjećate!

11. Činite dobre stvari

Budite 'diler' dobrih osjećaja sebi i drugima. Činite dobro, male stvari kojima ćete nekome uljepšati dan. Nazovite nekog koga dugo niste zvali i pitajte kako je, zaželite mu divan dan.

12. Volite i poštujete sebe

Ako ne razumijemo, ne poštujemo i ne volimo samog sebe, nismo sposobni voljeti niti druge ljude, niti svijet oko sebe. Zaljubite se u radost, flertujte s mislima, plešite s osjećajima, imajte romansu sa snovima, zaručite se jednostavnošću, oženite genijalnost, razvedite se od ega, volite se bezuvjetno.

13. Budite scenarist, redatelj i producent svog života

Snimite sebi najuzbudljiviji, najromantičniji, najluđi film tako da na kraju života možete sami sebi dati nagradu za životno djelo. Zapamtite, nije teško reći da ili ne, teško je znati koju cijenu odlukom plaćamo ili vrijednost ostvarujemo.