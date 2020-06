U kojem smo razdoblju života najnesretniji?

Istraživanje provedeno na 2000 Britanaca pokazalo je da što smo stariji to teže pronalazimo razlog za sreću, a najkritičnija je 45. godina života, prenosi portal Study Finds. Samo četvero na deset ispitanika reklo je da se ima čemu radovati.

Deset posto je priznalo kako kroz cijeli tjedan ne čine ništa što ih veseli, a razlozi za to su raznovrsni - nemaju novca, nemaju energije ili se jednostavno ne znaju zabaviti. Jedno ranije istraživanje, provedeno također u Britaniji, na 300.000 odraslih, pokazalo je da smo najanksiozniji i najmanje sretni između 40. i 59. godine.

Riječ je o sredovječnoj krizi koja je po svemu sudeći kod većine ljudi najjače izražena u srednjim 40-ima. Što ju uzrokuje?

Britanski psiholozi smatraju da su ljudi u tim godinama preopterećeni jer moraju brinuti i o svojoj djeci i o svojim roditeljima, balansirati privatni život i karijeru, piše portal Market Watch.

"U srednjim godinama ljudi su preopterećeni obavezama i brigama za obitelj - djecu, supružnika, roditelje, ali posao pa negdje po putu prestanu činiti stvari u kojima su uživali u mladosti. Mislim da je ključ za sreću u srednjim godinama ne dozvoliti odgovornostima da nas opterete, a to ćemo postići na način da ponovno otkrijemo što nas veseli", kaže psihologinja Erika Martinez za spomenuti portal.

"Ako ste imali velike snove kad ste bili mlađi, a niste ih ostvarili ili osjećate da ste 'izgorjeli' na poslovnom planu i nemate više što ponuditi ili su pak djeca odrasla i otišla od kuće... Život u ovim situacijama može izgledati vrlo isprazno", objašnjava Tina B. Tessina, psihoterapeutkinja i autorica knjige "The Ten Smartest Decision a Woman Can MAke After Forty".

"Zapravo, ovo je sjajno vrijeme da se reorganizirate i postavite nove temelje. Umjesto da se brinete zbog propuštenih prilika, zašto ne biste otkrili što još možete učiniti? Nikad nije kasno", dodaje psihoterapeutkinja za portal Market Watch.