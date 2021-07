Kad se zaljubimo smo sretniji i - gluplji

Mislite da ljubav i pamet idu zajedno? Da, ali ne u svim slučajema, tvrde znanstvenici koji su zaključili da se muškarci u prosjeku zaljube brže od žena, a obično one prve izjavljuju ljubav.

No, odmah nakon što se osobe zaljube počinju slijediti isti put, a na trenutke gube čak i razum.

Znanstvenici sa Sveučilišta Leiden potvrdili su da ljudi koji su zaljubljeni imaju manje kontrole nad svojim postupcima te su odlučili provesti neka istraživanja kako bi provjerili je li to istina.

Sretniji smo kada se zaljubimo

Prva faza veze je strastvena, a ova faza odgovorna je za privlačnost između dvije osobe. Znanstvenici kažu da kod ljudi tijekom zaljubljivanja dolazi do intenzivne promjene u emocijama. To nas dovodi do ispunjenosti nepresušnom radošću i euforijom što ljude čini puno sretnijima.

Istraživači kažu da zaljubljivanje također utječe na naše mentalne sposobnosti. Kako bi provjerili ovu teoriju napravili su eksperiment u kojem su sudjelovala 43 zaljubljena mladića, a ljubav je već trajala od jednog do šest mjeseci. Od ispitanika se tražilo na naprave nekoliko testova prije i nakon što su slušali romantičnu glazbu i razmišljali o svojoj ljubavi. Kada su bili u romantičnom raspoloženju, sudionici su na testovima pokazali lošije rezultate.

Zanimljivo je da se ista stvar događa kod muškaraca i žena, a događa se i kod različitih zadataka. Tako da utječe na svakoga i na različite načine, ne samo kod specifičnih zadataka, piše Brightside.

Istraživači kažu da je to važan aspekt početne faze romantičnih veza - postajemo pažljivi prema osobi koju volimo, ali koncentracija za obavljanje jednostavnih dnevnih zadataka, kao i na posao ili učenje se smanjuje.

S vremenom se strast u vezi smanjuje, a ljubav postaje zrela što je povezano s predanošću i održavanjem dugoročne veze. Nakon prelaska u stabilniji odnos, samokontrola ljudi se ponovno povećava i sposobni su jasno razmišljati i svjesno pridonijeti vezi.