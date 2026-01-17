Kad Mujo priča priče...

Ušli Mujo i Haso u kafanu i ubrzo se zarakijali, pa Mujo počne brljati jezikom:

- Haso, bolan... kol'ko s ti žena im'o dosad? Hik...

Haso uzdahne:

- Samo moju Habibu... a ti?

Mujo odmahne glavom:

- Nijednu, bolan... još uvijek...

Haso se nasmije:

- Znači, ti s' još nevin?

Mujo slegne ramenima:

- Ako ne računam onih mjesec dana što sam proveo u pritvoru... misl'm da je to tako...