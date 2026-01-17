Kad Mujo priča priče...
... o tome koliko se puta seksao, da bi na kraju cijele priče bio prilično nesretan
Ups! ;) (Arhiva)
Ušli Mujo i Haso u kafanu i ubrzo se zarakijali, pa Mujo počne brljati jezikom:
- Haso, bolan... kol'ko s ti žena im'o dosad? Hik...
Haso uzdahne:
- Samo moju Habibu... a ti?
Mujo odmahne glavom:
- Nijednu, bolan... još uvijek...
Haso se nasmije:
- Znači, ti s' još nevin?
Mujo slegne ramenima:
- Ako ne računam onih mjesec dana što sam proveo u pritvoru... misl'm da je to tako...
17.01.2026. 06:54:00
