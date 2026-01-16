Kad su Mujo i Fata u penziji...

Otišli oboje, i Mujo i Fata u penziju i navačer odu u krevet, pa se Mujo odmah okrene da zaspe, a Fata će ispod glasa:

- E moj Mujo, kad si m' još udvar'o, drž'o s' me za ruku u krevetu ...

Mujo se okrene, primi je kratko za ruku pa se vrati na spavanje, no Fata nastavlja:

- E, a onda b' me poljubio ...

Mujo se nervozno okrene, uvali joj brzu pusu i okrene se natrag, no Fata ne odustaje:

- E, a onda b' me grick'o za vrat ...

Mujo se ljutito digne, a Fata će:

- Pa ku'š sad?

Mujo se izdere:

- Pa po zube, bona, šta misl'š!