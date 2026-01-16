Kad su Mujo i Fata u penziji...
... naravno da se može dogoditi raznoraznih negodnih situacija, baš kao ove recimo ;)
Otišli oboje, i Mujo i Fata u penziju i navačer odu u krevet, pa se Mujo odmah okrene da zaspe, a Fata će ispod glasa:
- E moj Mujo, kad si m' još udvar'o, drž'o s' me za ruku u krevetu ...
Mujo se okrene, primi je kratko za ruku pa se vrati na spavanje, no Fata nastavlja:
- E, a onda b' me poljubio ...
Mujo se nervozno okrene, uvali joj brzu pusu i okrene se natrag, no Fata ne odustaje:
- E, a onda b' me grick'o za vrat ...
Mujo se ljutito digne, a Fata će:
- Pa ku'š sad?
Mujo se izdere:
- Pa po zube, bona, šta misl'š!
