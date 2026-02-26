Basna iz financija
Kakve probleme imaju lija, roda, puž i majmun s financijskom policijom pročitajte u vicu dana
Trči hrvatski puž kroz hrvatsku šumu i sretne hrvatsku lisicu. Pita ga ona gdje toliko žuri. Puž joj kaže da ga juri hrvatska financijska policija.
Pita ga lija zašto bi tebe jurili. A puž kaže: "Imam ja kuću, žena kuću, sin kuću..."
Kad je to čula lija počela je i ona bježat. Trči ona i sretne rodu.
Pita je roda zašto trči. A lija kaže da je juri financijska policija.
Pita je roda zašto je juri. A ona kaže: "ja imam krzno, muž krzno, djeca krzno..."
Kad je to čula roda počne i ona trčat. Naleti na majmuna, a on je pita od koga bježi.Roda mu kaže od financijske policije, jer ona živi na visokoj nozi, muž na visokoj nozi, djeca na visokoj nozi......
Počne i majmun trčat pa ga pitaju zašto pak on trči.
A on im kaže: UVIJEK MI GOLOGUZI PRVI NAJEBEMO!
26.02.2026. 06:54:00
