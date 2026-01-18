Kad Haso ima problema u kući

Mujo svrati Hase i vidi da ovaj ima zamotana oba uha pa ga pita:

- Haso, bolan, šta to bi s tobom?

Haso će tužno:

- A jeb'ga, pegl'o sam veš, zazvonio telefon, a ja sam umjesto slušal'ce prislonio peglu...

Mujo zavrti glavom:

- Auf, gadno... a šta bi s drugim?

Haso slegne ramenima:

- Jeb'ga, kren'o zvat hitnu odma'... znaš kako to ide...