Kad Haso ima problema u kući

Nije za Hasu pegla, a bogami ni telefon kad krene zvati hitnu jer se ispekao...

Kad ga je krenulo... ;)
Kad ga je krenulo... ;) (Arhiva)
Mujo svrati Hase i vidi da ovaj ima zamotana oba uha pa ga pita:

Haso, bolan, šta to bi s tobom?

Haso će tužno:

- A jeb'ga, pegl'o sam veš, zazvonio telefon, a ja sam umjesto slušal'ce prislonio peglu...

Mujo zavrti glavom:

- Auf, gadno... a šta bi s drugim?

Haso slegne ramenima:

- Jeb'ga, kren'o zvat hitnu odma'... znaš kako to ide...

18.01.2026. 06:56:00
    
