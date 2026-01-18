Kad Haso ima problema u kući
Nije za Hasu pegla, a bogami ni telefon kad krene zvati hitnu jer se ispekao...
Kad ga je krenulo... ;) (Arhiva)
Mujo svrati Hase i vidi da ovaj ima zamotana oba uha pa ga pita:
- Haso, bolan, šta to bi s tobom?
Haso će tužno:
- A jeb'ga, pegl'o sam veš, zazvonio telefon, a ja sam umjesto slušal'ce prislonio peglu...
Mujo zavrti glavom:
- Auf, gadno... a šta bi s drugim?
Haso slegne ramenima:
- Jeb'ga, kren'o zvat hitnu odma'... znaš kako to ide...
