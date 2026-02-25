Fantom u Mujinom ormaru

Mujo se vraća kući s posla, kad ga na vratima čeka sin Mujica i viče:

- Babo, babo, u kući imamo fantoma!

Utrči Mujo u kuću, Mujica za njim, kad u kući Fata sjedi i štrika. Pita Mujo maloga:

- Đe ti je fantom, Mujice?

- U ormaru, u ormaru!

Otvori Mujo ormar, a unutra stoji Haso, potpuno gol. Mujo ga bijesno pogleda i reče:

- Haso, matere ti, pa ti nisi normalan! Dolaziš ovdje noću, gol, golcat i plašiš mi dijete!