Fantom u Mujinom ormaru
Što je Haso radio gol u Mujinom ormaru
Mujo se vraća kući s posla, kad ga na vratima čeka sin Mujica i viče:
- Babo, babo, u kući imamo fantoma!
Utrči Mujo u kuću, Mujica za njim, kad u kući Fata sjedi i štrika. Pita Mujo maloga:
- Đe ti je fantom, Mujice?
- U ormaru, u ormaru!
Otvori Mujo ormar, a unutra stoji Haso, potpuno gol. Mujo ga bijesno pogleda i reče:
- Haso, matere ti, pa ti nisi normalan! Dolaziš ovdje noću, gol, golcat i plašiš mi dijete!
25.02.2026. 06:54:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar