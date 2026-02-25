« Vic dana
objavljeno prije 2 sata i 47 minuta
HE HE

Fantom u Mujinom ormaru

Što je Haso radio gol u Mujinom ormaru

Zašto je Haso gol u ormaru?
Više o

vic dana

,

Mujo i Fata

,

Mujo i Haso

,

najbolji vicevi

,

vicevi o Muji i Hasi

,

vicevi o Muji i Fati

Mujo se vraća kući s posla, kad ga na vratima čeka sin Mujica i viče:

- Babo, babo, u kući imamo fantoma!

Utrči Mujo u kuću, Mujica za njim, kad u kući Fata sjedi i štrika. Pita Mujo maloga:

- Đe ti je fantom, Mujice?

- U ormaru, u ormaru!

Otvori Mujo ormar, a unutra stoji Haso, potpuno gol. Mujo ga bijesno pogleda i reče:

- Haso, matere ti, pa ti nisi normalan! Dolaziš ovdje noću, gol, golcat i plašiš mi dijete!

25.02.2026. 06:54:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh