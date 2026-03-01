Mujo i novi telefon

« Vic dana
Stanovali Mujo i Haso u susjednim zgradama, i svaki put kad trebaju nešto dovikuju se u svako doba dana i noći: 

- Hasoo, dođi na kafu ... Dolazim Mujooo.....

Dosadilo okolnim stanarima njihova vika i odluče da im uvedu telefone. Plate im pretplatu i uvedu telefone, kad se prvo jutro u 5 sati Mujo razdere kroz prozor:

- Hasoo, Haso!

Dere se Mujo sve dok nije probudio cijelo susjedstvo, pa i Hasu. Izađe Haso na prozor i prodere se iz sveg glasa:

- Šta je sad, bolan?

Mujo odvrati iz sveg glasa:

- Budi na telefonu, sad ću te nazvati!

