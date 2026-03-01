Mujo i novi telefon
Što se dogodi kad ljuti susjedi uvedi Muji i Hasi telefone
Kako Mujo i Haso koriste telefon (Wikipedia)
Stanovali Mujo i Haso u susjednim zgradama, i svaki put kad trebaju nešto dovikuju se u svako doba dana i noći:
- Hasoo, dođi na kafu ... Dolazim Mujooo.....
Dosadilo okolnim stanarima njihova vika i odluče da im uvedu telefone. Plate im pretplatu i uvedu telefone, kad se prvo jutro u 5 sati Mujo razdere kroz prozor:
- Hasoo, Haso!
Dere se Mujo sve dok nije probudio cijelo susjedstvo, pa i Hasu. Izađe Haso na prozor i prodere se iz sveg glasa:
- Šta je sad, bolan?
Mujo odvrati iz sveg glasa:
- Budi na telefonu, sad ću te nazvati!
