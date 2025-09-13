Građani digli glas za prirodu

U samo 10 dana, europski građani, mobilizirani kampanjom #HandsOffNature, odaslali su 196 955 poruka, pozivajući Europsku komisiju da zaustavi svako poništavanje zakona EU-a o prirodi pod krinkom „pojednostavljenja".

Krajem srpnja Europska komisija pokrenula je „Poziv na očitovanje" kako bi prikupila mišljenja građana, tvrtki i organizacija u Europskoj uniji o smanjenju administrativnog opterećenja unutar zakonodavstva o zaštiti okoliša. Ovaj prijedlog dio je tekućeg vala „pojednostavljenja" za smanjenje birokracije za poduzeća: brže odluke, manje koraka i jasnija pravila. Ali iza ovog jezika krije se drukčija stvarnost: riskira se ukidanje prijeko potrebnih mjera zaštite prirode u ime „učinkovitosti", dajući više moći industrijama koje štete prirodi i potkopavaju teško stečene zakone za zaštitu ljudi i planeta.

Ovaj poziv izazvao je neviđenu reakciju: stotine tisuća ljudi priključilo se kampanji kako bi se usprotivili poništavanju zakona o zaštiti prirode i zahtijevali još jaču zaštitu. Njihove poruke naglasile su hitnost zaštite prirode za sadašnje i buduće generacije, obranu javnog zdravlja, sprječavanje krčenja šuma i onečišćenja vode te očuvanje teško stečenog napretka koji je već postignut zakonima EU-a o prirodi.

Kampanju #HandsOffNature provela je koalicija koju čine BirdLife Europe, ClientEarth, Europski ured za okoliš i WWF.

Od Europske komisije se sada očekuje da detaljnije objasni povratne informacije primljene u okviru „Poziva na očitovanje" i predstavi svoj Omnibus o okolišu do kraja 2025.