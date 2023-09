Kad je najbolje vrijeme za brak?

Znate i sami kako je - obično nas gnjavi obitelj da se udamo/oženimo i to se na kraju i dogodi, kod nekih prije, kod nekih kasnije. No, kad bi to bilo savršeno?

Idealno je najprije završiti obrazovanje, naći stabilan posao i riješiti stambeno pitanje. Mladi Hrvati, a i oni ne tako mladi, svjesni su koliko je teško ispuniti svaku od ove tri stavke. Ali, postoje i takvi te im se preporuča stupiti u brak jer razloga za čekanje nema.

Također, novinar Brian Christian i kognitivni znanstvenik Tom Griffiths kroz svoju su knjigu "Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions" (hrv. Algoritmi za život: Računalna znanost ljudskih odluka) došli i do spoznaje s koliko se godina najbolje vjenčati. Odgovor je - 26. Kako su došli do te brojke?

Prema knjizi, većina donosi najbolje odluke nakon pregledavanja "37 posto opcija". Koriste se primjerom provjere kandidata za posao i tvrde da bi nakon pregledavanja 37 posto onih koji su se prijavili, imalo smisla izabrati kandidata koji je kvalificiran bez daljnjeg traženja.

Autori studije kažu da u ovom trenutku recenzenti kandidata imaju dovoljno informacija da naprave dobar izbor, ali ne i previše da bi bili opterećeni neodlučnošću. Dvojac ide i dalje, pa kažu da ovo pravilo funkcionira i pri odabiru partnera. Raspon u kojem se obično traži ljubav je između 18-40, a 37 posto je 26. Nakon toga, kvaliteta opcija počinje padati.

Naravno, sve ovo su "hladne" brojke i ne moraju imati vezu sa stvarnosti, ali da imaju smisla, imaju. Posebno ako znamo da se ljudski mozak razvija do 25. godine pa su sve odluke nakon toga zrelije, mudrije, a može se reći i - pametnije.

Samo, ništa od ovoga ne može garantirati i uspješan brak...