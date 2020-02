Jura Stublić & Film u Tvornici kulture 4. travnja

Glazbenik koji je uvjerljivo najviše puta nastupio u Tvornici kulture, Jura Stublić, sa svojom će grupom Film upisati još jedan koncert i to u subotu, 4. travnja.

Jedan od najpoznatijih skladatelja i vokala ovih prostora na sceni je prisutan još od sredine 70-tih. Već prvi singl grupe Film "Kad si mlad / Zajedno" objavljen 1980. zajedno s klasikom "Neprilagođen" donijeli su im veliku popularnost i utrli put prema debi albumu "Novo! Novo! Novo! Još jučer samo na filmu a sada i u vašoj glavi". Do sredine 80-tih Film su objavili još tri kultna studijska albuma ("Zona sumraka", "Signali u noći" i "Sva čuda svijeta") te 15-minutni live mini LP "Film u Kulušiću - Live" koji se smatra jednim od najboljih koncertnih snimaka u povijesti naše glazbene scene.

Nakon albuma "Signali u noći" u grupi dolazi do brojnih promjena te do kraja tog burnog desetljeća objavljuju još dva iznimna albuma "Sunce sja!" i "Zemlja sreće", a u sljedećem i velike hitove "E moj druže Beogradski" i "Bili cvitak". Jura Stublić bez sumnje nosi jednu od najkreativnijih i najuzbudljivijih pjesmarica u povijesti naše rock scene. "Neprilagođen", "Dijete ulice", "Moderna djevojka", "Zajedno", "Zamisli život u ritmu muzike za ples", "Kad si mlad", "Rijeke pravde", "Boje su u nama", "Ti zračiš zrake kroz zrak", "Signali u noći", "Pjevajmo do zore", "Sjećam se prvog poljupca" samo su dio impresivnog repertoara ovog karizmatičnog frontmana i autora, jedinstvenog Jure Jupitera.

Prema osobnoj evidenciji Jura je u Tvornici nastupio više od 30 puta pri čemu ga je pogledalo preko 50.000 posjetitelja. Kako je sam istaknuo - „broj publike koju sam skupio tijekom godina napunio bi tri Arene - no Jura Stublić se i dalje drži koncertne dvorane u Šubićevoj.

Ulaznice u pretprodaji iznose 70 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 90 kn. Službena prodajna mjesta su Tvornica Kulture (Ljudevita Posavskog 1), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), sva prodajna mjesta Entria i na www.entrio.hr.