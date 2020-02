Oh Sees vraćaju se u Zagreb nakon 7 godina

U srijedu 08. srpnja, nakon dugih 7 godina, Zagrebu se vraćaju psihodeličari iz San Francisca - OH SEES! Ako voliš King Gizzard & The Lizard Wizard, Ty Segalla ili Black Lipse (koje smo gledali prošlo ljeto u Vintage Industrialu), tek ćeš Oh Sees voljeti kako spada.

VIDEO: youtu.be/vBz3-D0DQsQ

Ovaj bend posljednjih 10 i kusur godina, sinonim je kojim se komplementira razvoj garažnog rock'n'rolla. Karizmatični i hiperproduktivni John Dwyer započeo je projekt OCS kao poligon za poigravanje poluakustičnim eksperimentima u pauzama između rada u svojim bučnijim lo-fi bendovima (The Coachwhips, Pink & Brown, itd...), da bi s vremenom i dolaskom novih članova stvar evoluirala u cjelovitu, pulsirajuću, ljepljivu lavu nazvanu Thee Oh Sees, a posljednje tri godine samo Oh Sees!

Dok bend totalno broji preko 20 izdanja pod svim pseudonimima, dok pod ovim Oh Sees, ima tri albuma: 'Orc' (2017), 'Smote Reverser' (2018) te prošlogodišnji 'Face Stabber' (2019) na kojoj se nalazi i njihova najduža pjesma 'Henchlock' s trajanjem od 21 minute. Progresivni materijal jako hvaljen od kritike i fan baze.

Oh Sees danas slove za jedan od najboljih live bandova na svijetu. I da razglas ne radi, njihov koncert i dalje bi bio doživljaj koji nećeš zaboraviti. Dekonstrukcijom gitarskog riffovlja 60-ih, zavodljivom kombinacijom muško-ženskih vokala, motoričkim kraut rock ritmovi, Oh Sees nadograđuje svoju garažnu punk-rock osnovu i obmanjuje ju psihodeličnim emocijama.

www.theeohsees.com

www.facebook.com/TheeOhSees

Ulaznice za koncertu u Vintageu iznose 100 kn u pretprodaji, odnosno 120 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Grif & VIB (Savska 160) te online putem Entrio sustava.