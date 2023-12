Još jedan Zagreb Music Fest

Samo finale premijernog izdanja Zagreb Music Festa pripast će 1. lipnja 2024. najvećem bendu naše regije, DUBIOZA KOLEKTIVU, koji se u grad vraćaju nakon nepunih pet godina. Uz njih, izuzetno jak program zadnjeg dana, činit će i ljubimci domaće publike - hitovima nakrcana grupa S.A.R.S. i elektronski velemajstor Kiril Džajkovski. Ova sjajna imena pridružuju se, već objavljenom, fantastičnom line upu kojeg čine Parni Valjak i Neki to vole vruće (30. svibnja) te globalno popularni DJ Boris Brejcha (31. svibnja).

Ograničeni kontingent early bird ulaznica za koncert 1. lipnja može se kupiti preko sustava Entrio po cijeni od 25 eura, a nakon toga će im cijena rasti po pet eura u svakoj od faza. Moguće je kupiti i early bird VIP ulaznicu po cijeni od 45 eura, dok je cijena festivalske ulaznice za sva tri dana 70 eura u početnoj fazi.

Neki izvođači ne samo da dobro stare, već uopće ne stare! Kako DUBIOZA KOLEKTIV slavi drugo desetljeće na svjetskim pozornicama, očigledno je da cvjetaju tijekom vremena.

Njihova neodoljiva i prepoznatljiva energija koju unose u bilo koji žanr, ne ostavlja niti jednu sumnju zašto je Dubioza postala jedan od najomiljenijih bendova s Balkana, a pogotovo u Zagrebu koji je, uz legendarne rasprodane koncerte u Domu sportova i Areni, bio jedan od njihovih fanovski najjačih gradova. Tijekom godina, ispjevali su brojne "himne generacija", u svojoj kombinaciji punka, reggaea, duba, ska i rocka uz prstohvat jakih političkih poruka, pa se ponekad čini kako je nemoguće doći na neki tulum, a da bar netko ne pusti Dubiozu.

U vrlo plodnoj, 20 godina dugoj karijeri objavili su 10 studijskih albuma, jedan EP i jedan dvostruki live LP, dok su istovremeno svirali valjda u svakom kutku svijeta. Što je toliko magično u njihovim koncertima i glazbi da je očaralo tolike generacije na raznim meridijanima i paralelama, publika će se moći uvjeriti prvog dana lipnja kada na "zagrebačko more" donesu hitove kao što su "Kažu", "Valter", "Kokuz", "Blam", "No Escape (from Balkan)", "USA", ili "Volio BiH".

S.A.R.S. je live senzacija čiji Youtube kanal broji preko 200.000 pretplatnika i nestvarnih gotovo 300 milijuna pregleda, a sada ponovo stiže pred zagrebačku publiku! Od prvog koncerta grupe S.A.R.S. u Zagrebu prošlo je gotovo 15 godina (2009., Željezničar). U međuvremenu su nastupili u KSET-u, Boogaloou, Tvornici, Hala Parku, Domu sportova, na Trgu bana Jelačića, a petnaestogodišnja ljubav Zagreba i S.A.R.S.-a bit će okrunjena njihovim drugim nastupom na Jarunu. Iako je grupa od samog početka neopterećena žanrovskim okvirima, pjesme im znaju gotovo svi. Čekaju vas Lutka, Perspektiva, Buđav lebac, Klinka, Rakija i mnoge druge u open air varijanti.

S karijerom koja se proteže na više od dva desetljeća, Kiril Džajkovski je nedvojbeno jedno od najvećih i najznačajnijih imena elektronske glazbe iz ovog dijela Europe, a koje podjednako voli i publika i kritika. Smatra ga se pionirom fenomena koji je u svjetskim razmjerima poznat kao Balkan beat. Zvukove s Balkana učinio je prepoznatljivim u modernoj dance produkciji, a istovremeno je prepoznat i kao skladatelj filmske i kazališne glazbe. Njegove poslovično nabrijane nastupe sada još obogaćuje i MC, dok je od instrumenata dodao trombon, trubu i violinu. U novom konceptu kombinira Balkan beat s glitch hopom i raznim jamajkanskim utjecajima što rezultira nastupima koji baš nikoga ne ostavljaju ravnodušnima, a u što će se publika na Jarunu sigurno uvjeriti ovom prilikom.