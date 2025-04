Sutra je Superval+ u Vintageu, evo i satnice

Nastavlja se i dalje međunarodnu suradnju s državama u kojima postoje inicijative slične Supervalu, koje podupiru i promoviraju mlade izvođače. Uz to što omogućava predstavljanje, razmjenu i stvaranje kulturnih programa u međunarodnom okruženju, ovaj projekt pridonosi boljem poznavanju i širenju hrvatske kulture u svijetu, kao i predstavljanju kulture drugih zemalja u Hrvatskoj.

Treći ovogodišnji Superval+ koncert održat će se 30. 4. u Vintage Industrial Baru, a na njemu će svirati Just Like The Films, Dipol, Rock trajanja, mladi autorski bend iz Širokog Brijega, te McClure & company, mladi glazbenici iz Beograda.

Satnica nastupa u Vintage Industrial Baru je

20:00 Ulaz

20:30 Just Like The Films

21:10 McClure & Company

21:50 Rock trajanja

22:30 Dipol

Superval+ koncerti jasan su znak popularnosti ovakvih programa namijenjenih mladim talentiranim glazbenicima, te zoran dokaz njihove želje i ljubavi prema živoj svirci i nastupima pred stranom publikom. Superval+ pojedinim autorskim bendovima sa Superval festivala omogućuje da svoj talent pokažu i izvan granica, te da istovremeno svoja iskustva sa Supervala prenesu nekim novim budućim sudionicima ovog festivala.

Partneri ovog događanja su Mostar Rock School, Pop Depresija i Zeleni Kačket, a program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba te GRAFIK.neta.

Ulaznice po cijeni od 5 eura u pretprodaji se mogu kupiti u Vintage Industrial Baru (Savska cesta 9) i Dirty Old Shopu (Tratinska 34), a na dan koncerta cijena će im biti 7 eura.