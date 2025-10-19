Oznaka koja stvara razliku

V-Label, međunarodno priznata oznaka za veganske i vegetarijanske proizvode, prisutna je ovih dana na 10 jumbo plakata u pet hrvatskih gradova - Zagrebu, Osijeku, Puli, Rijeci i Splitu. Cilj kampanje je istaknuti važnost jasnog i pouzdanog označavanja proizvoda biljnog podrijetla, koji su sve traženiji među potrošačima u Hrvatskoj i svijetu, neovisno o njihovoj prehrani. Također, namjera je dodatno približiti oznaku široj javnosti i potaknuti proizvođače da se pridruže globalnom trendu označavanja svojih proizvoda.

Jasna komunikacija s potrošačima

„Sve više proizvođača u Hrvatskoj prepoznaje važnost komunikacije prema kupcima koji traže pouzdane veganske proizvode. V-Label pruža upravo to - povjerenje, prepoznatljivost i međunarodno priznatu oznaku", navodi Lorena Herceg, mag. psych., koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Pojašnjava da je V-Label prisutan više od 25 godina i simbolizira pouzdanost i transparentnost. Kupci zahvaljujući toj oznaci lako prepoznaju proizvode biljnog podrijetla i donose informirane odluke. U Europskoj uniji V-Label je najpoznatija oznaka za biljne proizvode, a u svijetu se nalazi na više od 70 000 proizvoda, koje proizvodi više od 4800 tvrtki.

Pozitivni trendovi i domaći proizvođači

Licencu za Hrvatsku zastupa udruga Prijatelji životinja, koja bilježi sve veći broj zainteresiranih proizvođača i novih korisnika. Među certificiranima su i velike hrvatske tvrtke poput Francka, Kraša, Podravke, Vindije i Zvijezde, kao i brojni manji proizvođači. „S više od četvrt stoljeća iskustva, V-Label ostaje sinonim za kvalitetu i povjerenje - potrošačima olakšava izbor, a proizvođačima daje prednost na tržištu", poručuju iz Udruge.

Oznaka koja uklanja zabune

U trenutku kada se u Europskom parlamentu vodi rasprava o zabrani korištenja naziva poput „burger", „kobasica", „odrezak" i sl. za biljne proizvode, V-Label dodatno pokazuje koliko su takve zabrane besmislene. „Zahvaljujući V-Labelu, svatko odmah zna je li proizvod biljni ili sadrži sastojke životinjskog podrijetla, bez obzira na to zove li se 'biljna kobasica', 'veganski burger' ili 'odrezak od graška'. Ova oznaka promiče transparentnost, povjerenje i etičniji izbor", ističu Prijatelji životinja.

Pozivaju sve domaće proizvođače zainteresirane za certificiranje svojih proizvoda da zatraže licencu V-Label, a potrošače da pri kupnji biraju proizvode koji pridonose zaštiti životinja, okoliša i zdravlja. Pritom pružaju stručnu podršku tijekom cijelog postupka, od pripreme dokumentacije i procjene sastava do izdavanja certifikata, kako bi proces bio jednostavan i brz.

Za više informacija o V-Labelu i postupku certificiranja posjetite www.prijatelji-zivotinja.hr, a na www.noconfusion.org možete potpisati peticiju kojom se traži da EU povuče zabranu korištenja mesnih naziva za biljne proizvode.