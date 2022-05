Još domaćih izvođača na INmusicu

The Splitters su mladi rock bend iz Splita sastavljen od dva para braće. Predstavili su se na sceni 2018. godine sa svojim albumom "Love sucks" na engleskom jeziku, a ubrzo nakon su i s pjesmama na hrvatskom jeziku s drugog albuma "Izvedi me van" zabilježili zapažene rezultate. Sa singlom "Oboji me" dečki su osvojili publiku, a pjesme "Barbara" i "Nitko kao mi" osvojile su radijski eter, ali i novu bazu obožavatelja ovog svježeg zvuka. Njihov treći studijski album svjetlo dana bi trebao ugledati u lipnju ove godine, a nove pjesme predstavit će publici i na INmusic festivalu.

Šiza je post-punk dvojac iz Koprivnice kojeg čine bubnjar Marko Kuhar (Overflow, OSA, Rens Argoa) i basist/vokal Bruno Antolić (Suho Grlo Nos, Letarg), dugogodišnji entuzijastični sudionici nezavisne scene. Šiza je u kratkom roku dobila etiketu benda koji isporučuje, a ne samo obećava, što su kolege sa scene dodatno potvrdili ukrasivši lovorikama njihov debitantski album „Pristojnost iz malog prsta izgubila se u srednjem". Njegujući glasni i žestoki rock izričaj s punk energijom i pomalo garažnom estetikom, kroz minimalistički pristup bubnja, basa i vokala, Šiza uživo priređuje jednako atraktivne i energične nastupe, kao što to njihov studijski uradak daje naslutiti.

Iza imena Panda Rhei krije se zagrebački glazbenik Ivan Kolar. Ono što je prvotno zamišljen kao intiman kantautorski projekt, u kratkom je roku pretvoren u žanrovski raznovrstan i dinamičan glazbeni pothvat zahvaljujući suradnji s producentom Lukom Dabrom. U ožujku ove godine predstavio se s odličnim albumom "Save Your Souls You Fucking Monsters", na kojem donosi 10 nervoznih i melankoličnih, erotičnih i humorističnih, iskrenih i zavaravajućih pjesama. Suradnja je omogućila spajanje kantautorskog pristupa i elektronske produkcije čime su se otvorila vrata jednom autentičnom zvuku u području rock glazbe. Pjesme su se kovale u dužim intervalima putem bezbroj različitih demo verzija, a beskompromisan pristup zajedničkoj viziji iznudio je milijun kompromisa i preinaka, ali s ciljem glazbenog zadovoljstva i prihvaćanja činjenice da negdje treba staviti točku. SYSYFM je alternativan, ali pitak rock album autentičnog i direktnog izričaja.

Šarena pojava jedna je od onih pojava - pardon, grupa - koje su začete slučajnim susretom u kasnim satima jednog dobrog tuluma. Dva dečka iz Siska, Mirko Međed - rocker u duši, s dugogodišnjim stažem u bendu Pištolj na gumene metke - i Dario Županić - u tamošnjim hip-hop krugovima poznat i kao Župnik - kliknuli su na prvu te se našli u zajedničkom projektu. Ubrzo su nanizali naramak pjesama društveno-socijalne, intimno-ljubavne i satirično-humoristične tematike, tečno odrepane, te ojačane zvučnom slikom čvrstog rocka, grungea i punka. U bend uskoro uskaču kolege im Matija Lović na bubnju, Valentino Žmirić na basu i Sven Tomanić na trubi te Pojava postaje kompletna. I šarena. Svoj svježi zvuk predstavit će i na jarunskoj pozornici INmusic festivala #15.

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine.