Neon Iglu, Tidal Pull i Miriiam na INmusicu #15

Zajednička ljubav prema glazbi spojila je u jesen 2019. godine Igora Maleša (gitara), Luku Kekeza (bubnjevi), Sinišu Sovića (gitara) i Sinišu Kolarića (bas, vokal) koji su odmah prionuli radu na svom glazbenom izričaju i komponiranju. Grupa Neon Iglu 2020. godine u suradnji sa snimateljem i producentom Marinom Kerešom snima album "Stranput", koji će uskoro predstaviti publici na INmusic festivalu #15.

Tidal Pull, utemeljitelji i ekskluzivni predstavnici "big indie" žanra, sviraju na engleskom, a pjevaju na hrvatskom. Kao i uvijek do sad, opisuju se kao "glazba koju čuješ kad nađeš još pomfrita na dnu vrećice iz Meka". Tidal Pull čine četvorica prijatelja iz Zagreba, a nakon nekoliko sjajno prihvaćenih singlova stižu na pozornicu najvećeg domaćeg open-air festivala publici pokazati kako iz njihove perspektive zvuči indie-rock.

Talentirana zagrebačka kantautorica Miriiam prije nekoliko mjeseci je objavila album prvijenac "Call me up" kojim je oduševila kritiku i publiku, a izdanje je proglašeno i jednim od najboljih u protekloj godini. Kvalitetu albuma prepoznao je i novinarski žiri Rock&OFF nagrade pa je Miriiam proglašena Velikim praskom godine, tj. najboljim novim izvođačem. Kako bi publici predstavila najbolje iz svoje glazbene kuhinje, pozornicu će dijeliti s bendom i suradnicima: Edvin Đerahović (el. gitara/pedal steel), Jurica Hotko (klavijatura/harmonika), Tara Jelovac (prateći vokal), Daniel Kadijević (bubanj), Oliver Potočnik (saksofon), Vinko Puclin (bas), Toni Tkalec (el. gitara).

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa.