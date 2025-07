Kreće drugi Sea Sound Festival

Drugi Sea Sound Festival počinje u četvrtak 17. srpnja na Martinskoj u Šibeniku, a završava u nedjelju 20. srpnja.

Četiri dana i noći na tri pozornice izmijenit će se više od 40 glazbenih imena, koje predvode veliki Channel One Sound System, uz P.A.I.N, Dubblestandart, Pabla Rastera, DJ Saxe & Viti Nosabefingir, Banana Zvuk, Plazmaticka, Lazy Face i mnoge druge.

Uz izvođače, glavne zvijezde ovog festivala su i sound systemi, Live Sound pozornicu ozvučava Seasplash Sound System, Bass Sound RoadTripper Sound System, a Roots Sound Prevara Sound System.

Satnica:

Četvrtak / Thrusday, 17.07.

Live Sound

21.30 - 23.30 DUBMX

23.30 - 01.30 CHANNEL ONE SOUND SYSTEM

01.30 - 03.00 BANANA ZVUK

Bass Sound

22.30 - 00.00 NINIVA

00.00 - 01.30 SORA

01.30 - 03.00 ELA

Roots Sound

RH Rockers Gwaan Go Do It crew:

HVALASVEN

MIKI DELAY

SYSTAMATIC

Petak / Friday, 18.07.

Live Sound

21.00 - 22.30 LAZY FACE

22.30 - 00.00 KRANKS

00.00 - 01.30 P.A.I.N

01.30 - 03.00 JIN-SAN

Bass Sound

RoadTripper Sound System crew:

ROADTRIPPER

LITTLE VEX

FLICO

FEEKS

SAN ANDREA

MILLAH

Roots Sound

Prevara crew

KANI

KIWI

LASMO

Subota / Saturday, 19.07.

Live Sound

21.00 - 22.30 DJ SAXE & VITI NOSABEFINGIR

22.30 - 00.00 PABLO RASTER

00.00 - 01.30 DUBBLESTANDART

01.30 - 03.00 PLAZMATICK

Bass Sound

21.00 - 22.30 ARMANI

22.30 - 00.00 MAYA

00.00 - 01.30 JAN BECELE

01.30 - 03.00 GRUMEN

Roots Sound

17.00 - 18.30 AGREGAT SUN

18.30 - 20.30 LAZY FACE

20.30 - 22.00 INKA

Nedjelja / Sunday, 20.07.

Closing Party

14.00 - ??

SEASPLASH SOUND SYSTEM CREW & Friends