Joker Out najavljuju svoj prvi veliki tour u 2024.

Nakon fantastične protekle koncertne sezone grupa Joker Out najavljuje svoju prvu veliku europsku turneju u 2024. godini! Nova serija nastupa, ovaj put pod nazivom „See You Soon" uključivat će 13 zemalja, među kojima premijerno Francuska, Belgija i Italija te 21 koncert u nekim od kultnih svjetskih dvorana poput primjerice londonskog O2 Shepherd's Bush Empirea ili Academyje u Manchesteru.

Tour počinje 2. ožujka u helsinškoj House of Culture nakon čega ih put vodi dalje u Tallinn, Rigu, Vilnius i Krakow. Poslije Krakowa grupa će krenuti prema Njemačkoj i upravo će to ogromno tržište na ovoj turneji dobiti najviše „pažnje". Jokeri su dosad samo jednom svirali u Njemačkoj, a sad će obići Berlin, Leipzig, Hamburg, Koln i Munchen.

Što se tiče sjevera Europe bend će još svirati u Malmou, Goethenburgu i Oslu, nakon čega će se spustiti do nizozemskog Utrechta (gdje će svirati u dvorani TivoliVredenburg kapaciteta 2000 ljudi), zatim premijernih Pariza i Antwerpa i Italije gdje nastupaju u Milanu i Padovi.

Poslije uskršnjih praznika Joker Out vraćaju se u Veliku Britaniju. Prvi na redu bit će 11.4. Londonski O2 Shepherd's Bush Empire, legendarna dvorana u kojoj su svirali giganti kao što su The Rolling Stones, David Bowie, Prince, Oasis, Pearl Jam, The Who ili Elton John. Dan nakon Londona na rasporedu je manchesterski Academy 2, a prva velika europska turneja zaključit će se u nedjelju 14. travanja koncertom u St Lukesu u Glasgowu.

Do kraja kalendarske 2023. bend će odsvirati još 10 koncerata i to u Skoplju, Munchenu, Hagu, Amsterdamu, Madridu, Barceloni, Celju, Mariboru, Novom Mestu i, za kraj godine, na ljubljanskom Kongresnom trgu 30. prosinca.

Joker Out nedavno su potpisali ugovor s Wassermanom. U pitanju je jedna od najvećih agencija na svijetu koja zastupa imena iz svijeta sporta, glazbe i zabave, kao i brendove i nekretnine, a osnovana je 2002. u Californiji. Danas sa sjedištem u Los Angelesu i uredima diljem svijeta Wasserman zastupa izvođače kao što su Ed Sheeran, Coldplay, Billie Eilish, Imagine Dragons, Lorde, Skrillex, Run The Jewels i mnoge druge.

Nakon potpisa s Wassermanom stiglo je još jedno priznanje za bend - u obliku zlatne ploče za singl „Carpe Diem" koji je dostigao 2 miliona premium streamova u Finskoj! Nagradu je bendu dodjelio Virgin Music Group, a potvrdio IFPI Finska za singl koji trenutno broji više od 42 milijuna slušanja diljem svijeta.