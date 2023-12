Poznati gosti IDEM-ovih zagrebačkih koncerata

Dva tjedna prije IDEM vikenda u Zagrebu u ponudi je ostalo još manje od pola kapaciteta Močvare za koji se očekuje da će otići jako brzo. Brzoj prodaji ulaznica pomoći će i potvrđeni gosti za oba koncerta - Voado u Vintageu i Mate Ponjević u Močvari.

Voado - „Nije"

Voado je Vlado Remeš, član grupa From Another Mother i Đutka, akustični electro noise disco pop one man band iz Zagreba. On će svoj set odsvirati 8. prosinca u Vintage Industrial Baru.

Mate Ponjević dosad se najviše istaknuo kao vođa grupe Fire In Cairo koja je objavila dva albuma. Prije njih aktivan je bio u projektu Matilda koji je objavio 3 EP-a te u grupama Pitaj klince i Svemirko. Nedavno je pokrenuo i svoj solo projekt koji će objaviti JeboTon. Mate će uz IDEM-a nastupiti u subotu u klubu Močvara.

Mate Ponjević - „NE TREBAM NIKOGA"

Već dugo se u Zagrebu nije dogodio ovoliko jak hype oko jednog debi indie albuma i izvođača. Iza pseudonima IDEM krije se Antuna Aleksa, multiinstrumentalist i član bendova Porto Morto, Trophy Jump i JeboTon Ansambl. Njegov „POYY", „bedroom indie diy post pop punk smeće" jedno je od najboljih ne samo domaćih nego i regionalnih izdanja 2023. na čijim krilma je rasprodao Vintage 42 dana prije održavanja, a onda dodao u koncert u Močvari.

IDEM - „Nikad Ne Ne Idem Van"

Ulaznice za Močvaru 9. prosinca nalaze se u prodaji po cijeni od 8 eura, a kupiti se mogu u Dirty Old Shopu i na Entrio.hr.