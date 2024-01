Jeste li za bezalkoholni koktel?

Iako se kokteli često smatraju sinonimom za odmor, mnogi će putnici novu godinu započeti sa zdravim namjerama i uključiti se u „Suhi siječanj", tijekom kojeg se sudionici odriču alkohola. Uz 61 % hrvatskih putnika koji kažu da su na odmoru raspoloženiji za avanturu kad je riječ o izboru hrane i pića, pivo od đumbira ili limunada više nisu dovoljno dobri te sve više hotelskih barova diljem svijeta proširuje svoju bezalkoholnu ponudu kako bi udovoljili trijeznim gostima. Bilo da su putnici odlučili potpuno se odreći alkohola ili samo isprobavaju bezalkoholne opcije, Booking.com predstavlja izbor elegantnih hotela s barovima u kojima se poslužuju popularni bezalkoholni kokteli, koji su jednako zabavni kao i oni alkoholni, samo bez mamurluka.

The West Hollywood Edition - Los Angeles, Sjedinjene Američke Države

Ovaj elegantni butik-hotel s nenadmašnim pogledom na grad i legendarnim bazenom i barom na krovu nudi sjajan boravak na kalifornijskom suncu. Smješten na aveniji Sunset Boulevard, gdje se susreću West Hollywood i Beverly Hills, taj smještajni objekt s Booking.com-ovom oznakom Travel Proud savršeno utjelovljuje topao i inkluzivan duh Los Angelesa. Na krovnoj terasi punoj raslinja smješten je hotelski bar The Roof, poznat po slasnim bezalkoholnim koktelima za one koji se odluče za „Suhi siječanj" i po prekrasnom pogledu na okolni Hollywood Hills. Izbor bezalkoholnih koktela obuhvaća popularni „Second to None", s dodatkom bergamota, grejpa i ružmarina, te „Learner's Permit" s krastavcem i limetom, a svi se oni poslužuju uz mala, živahna meksička jela u rasponu od tacosa do guacamolea. Budući da su samo srce Hollywooda i Venice Beach udaljeni tek nekoliko minuta vožnje, ova su pića savršena za dežurnog vozača koji je unajmio automobil kako bi istražio grad. Gosti mogu nastaviti uživati i u blještavom noćnom klubu Sunset u podrumu hotela. Osim bara, ovaj hotel koji sudjeluje u Booking.com-ovom programu Travel Sustainable nudi i biljne tretmane u zen spa centru i jela na biljnoj bazi u svojem vrhunskom restoranu. Posjetitelji mogu nastaviti isprobavati uzbudljivu ponudu hrane i pića koju grad nudi na gastronomskom obilasku uz degustaciju u West Hollywoodu kako bi istražili tržnice s proizvodima lokalnih farmera i kulinarske lokacije omiljene među najslavnijim svjetskim zvijezdama.

Coworth Park - Ascot, Ujedinjeno Kraljevstvo

Coworth Park veličanstveno je georgijansko seosko imanje pretvoreno u luksuzan hotel s pet zvjezdica na rubu Windsor Great Parka. Hotel je smješten u šarmantnom parku od 97 hektara u Berkshireu, a ima čak i konjički centar sa štalama i igralištima za polo, gdje gosti mogu uživati u satovima jahanja ili dinamičnoj utakmici. Jedan je od krunskih dragulja hotela njegov elegantni bar u zlatnim tonovima, koji nudi fino oblikovanu kartu bezalkoholnih koktela u kojima se koriste sezonski sastojci, domaći sirupi i sokovi od razrijeđenih sirupa. Voćni „Groovy Mango" s malinama i slatkom agavom te osvježavajući „Ginger Mint Land" s pivom od đumbira i sokom od sirupa od koprive samo su dio izbora posebnih bezalkoholnih pića u kojima trijezni gosti mogu uživati. U ovom hotelu iz Booking.com-ovog programa Travel Sustainable nalazi se restoran Woven s Michelinovom zvjezdicom i vrhunskom kulinarskom ponudom, dok The Barn nudi rustikalni jelovnik u stilu pivnice s vegetarijanskim i veganskim opcijama. Probudite se bez mamurluka i maksimalno iskoristite luksuzni hotelski eko spa centar i teretanu, koji su smješteni na obronku brda pod krovom od mirisnog bilja, kao i nevjerojatni plavo osvijetljeni bazen s podvodnom glazbom i tuševe za svako raspoloženje. Ako se uspiju odvojiti od hotela, gosti mogu unajmiti automobil i otići u obližnji Windsor na Dvorac Windsor i kapela Sv. Jurja: poludnevni pješački obilazak kako bi se upoznali s kraljevskom povijesti ovog tradicionalnog dijela Engleske.

Park Hyatt Bangkok - Bangkok, Tajland

Ovaj futuristički hotel smješten u neboderu u samom srcu Bangkoka mirna je oaza na vrhunskoj lokaciji nad pulsirajućom prijestolnicom Tajlanda. Park Hyatt ima sve što gosti mogu poželjeti za pomlađujući odmor koji će ih zadiviti, uključujući infinity bazen sa slanom vodom, njegovane vrtove i prozore od poda do stropa. Njegov otmjeni bar na krovu, Penthouse, poslužuje neke od najboljih osvježavajućih bezalkoholnih koktela u gradu uz podjednako veličanstvene prizore zalaska sunca. Nadahnut glamurom New Yorka, avanturistički raspoložen „East of Eden" sadrži pjenicu od kokica i marakuju, dok će „Watermelon Cooler" s limunadom od slatkih ruža i sirupom od krastavaca svakom putniku pomoći da se ohladi od vrućine jugoistočne Azije. Onima koji traže opuštanje potpuno organski Pañpuri spa nudi hedonističke tretmane, dok se svi koji žele početi s režimom vježbanja tome mogu sa stilom posvetiti u prostranoj teretani s najsuvremenijim trakama za trčanje s kojih puca pogled na vizuru grada. U ovom hotelu koji sudjeluje u Booking.com-ovom programu Travel Sustainable poslužuju se zdrava i hranjiva jela od namirnica iz lokalnih izvora te veganska i vegetarijanska jela. Bangkok je poznat po zlatnim hramovima, plutajućim tržnicama i gastronomiji koja datira stoljećima unatrag. Gosti mogu istražiti lokalne okuse uz tečaj tajlandske kuhinje s lokalnim kuharom, koji uključuje posjet tržnici prije nego što naučite pripremati tradicionalna jela, kao što su pad thai i zeleni curry.

The Dylan - Amsterdam, Nizozemska

Intimni butik-hotel Dylan s pogledom na čuveni kanal Keizersgracht malo je uvučen od ulice glavnog grada Nizozemske. Uđite kroz luk iz 17. stoljeća i prođite kroz hlad dvorišta kako biste otkrili upečatljive sobe koje je dizajnirao inovativni nizozemski dizajner Remy Meijers. U elegantnom baru u stilu starog svijeta gosti mogu uživati u „Suhom siječnju" uz jedan od maštovitih bezalkoholnih koktela ili drugih bezalkoholnih pića. Gostima se jako preporučuje bezalkoholni džin koji sami proizvode u hotelu, dok je „Five O'Clock" protkan marakujom, đumbirom i gaziranim čajem prikladno osvježavajuć aperitiv prije večere. U sklopu hotela Dylan nalaze se dva fantastična restorana: Vinkeles, nositelj Michelinove zvjezdice, i opušteniji Bar Brasserie OCCO, u kojima gosti mogu uživati u popularnim jelima kao što su jastog, coq au vin i odresci. Za one koji se predano trude u novoj godini jesti više biljnih jela ovaj hotel s Booking.com-ovom oznakom Travel Sustainable također poslužuje veganske i vegetarijanske opcije u rasponu od ratatouillea do raviola. Hotel je smješten iza ugla četvrti Nine Streets, prepune elegantnih butika i barova te je samo nekoliko minuta hoda udaljen od umjetničkih izložbi u svjetski glasovitom muzeju Rijksmuseum. Gosti mogu bolje istražiti grad na biciklima koje im hotel besplatno stavlja na raspolaganje ili na jedinstvenom krstarenju uz palačinke, na kojem će ploviti pokraj legendarnih znamenitosti uživajući u neograničenim količinama palačinki s nestvarno dobrim preljevima.

QT Melbourne - Melbourne, Australija

Smješten u srcu četvrti Central Business District, QT Melbourne staro je kino pretvoreno u butik-hotel jednostavne elegancije obogaćen barom punim života na krovu i zanimljivim umjetničkim djelima. Ukrašen neonskim skulpturama, videoumjetnošću i policama na kojima je 6000 knjiga, ovaj objekt, koji na Booking.com-u nosi oznaku Travel Sustainable, privlači lokalne umjetnike kako bi pokazali bogatstvo svojeg talenta. Onima koji žele bistru glavu nudi se širok izbor bezalkoholnih prerada popularnih klasičnih koktela u poznatom hotelskom baru Rooftop s veličanstvenim pogledom na vizuru grada. Gosti se mogu probuditi i pomirisati kavu uz „Nospresso Martini", ili uživati uz suhi i voćni „Nogroni", savršen za utažiti žeđ. Hotelski restoran Pascale poznat je po sezonskim jelovnicima koji promiču najbolje organske proizvode, od jastoga do odrezaka, pripremljene na drvetu australskog eukaliptusa i jabuke te ugljenu radi što intenzivnijeg okusa. Izvan ovog gostoljubivog hotela koji sudjeluje u Booking.com-ovom programu Travel Proud žustri zaljevski grad Melbourne ima ponešto za svakog putnika, od prekrasnih plaža do eklektične umjetničke i kulturne scene. Gosti su tek nekoliko koraka udaljeni od najboljih gradskih trgovina, kazališta i klubova, a od plaže ih dijeli samo kratka vožnja. Za istraživanje okolnog obalnog područja rezervirajte cjelodnevni obilazak ceste Great Ocean Road i 12 apostola kako biste iskusili ovu legendarnu priobalnu vožnju i nevjerojatne prizore 12 vapnenačkih naslaga.