Jeste li spremni za proljetno čišćenje?

Znate već i sami kako to ide - dani su duži, vrijeme je ljepše, treba pospremiti kuću i raskrčiti se ono što se u proteklih godinu dana nakupilo... i da, ne da nam se, naravno.

No, ipak bi to trebali napraviti, jer (vjerovali vi to ili ne), čišćenje potencijalno može dovesti do sreće i povećane produktivnosti.

"Neuredna okolina može zatrpati um. To može biti pokazatelj stanja osobe", kaže psiholog Michael Messina.

Život u neurednom prostoru može smanjiti samopouzdanje i uzrokovati tjeskobu, tvrdi psiholog, dok čista kuća može imati pozitivne učinke na naše mentalno zdravlje.

Tri načina na koja proljetno čišćenje može povećati sreću i produktivnost navodimo u nastavku.

Poboljšava fokus - ne možete se usredotočiti dok radite od kuće? Prema Messini, stanje vašeg okruženja privlači svu vašu pozornost. Ako ste u pretrpanom prostoru, nećete se moći usredotočiti na stvari koje su važne. "Bit će vam teško usredotočiti se na posao i bit ćete manje produktivni", govori. S druge strane, čist prostor omogućit će vam da razmišljate jasnije, napredujete, bolje organizirate svoj dan i imate bolji osjećaj kontrole nad svojim okruženjem.

Poboljšava raspoloženje - "Sam čin čišćenja može biti nagrađujući i ohrabrujući već time što možete vidjeti da je zadatak uspješno obavljen. To vas može učiniti motiviranima i sretnima", ističe Messina. Proljetno čišćenje je i tjelovježba. Iako po intenzitetu nije poput vrsta vježbi koje bismo trebali izvoditi na dnevnoj bazi, uključuje fizičko kretanje. "Kada vučete usisivač, podižete kutije i premještate ih, u to je uključeno kretanje. O tome ne razmišljate kao o tjelovježbi, ali čišćenje to zapravo jest", dodaje. Istraživanja pokazuju da je veća tjelesna aktivnost povezana s većim zadovoljstvom životom i više sreće. Osim toga, kada svoj dom smatrate toplim i gostoljubivim, veća je vjerojatnost da ćete pozvati goste, što vašem životu dodaje društvenu komponentu koja također može povećati sreću, tvrdi Messina. "Ne želite imati ljude u svojoj kući ako živite u neredu, a to vas može izolirati od onih s kojima volite provoditi vrijeme", pojasnio je.

Smanjuje simptome tjeskobe i depresije - "Kada ljudi pate od teške depresije, teško im je uključiti se u kognitivni dio terapije. Moramo početi s bihevioralnim dijelom. To u osnovni pokreće ljude i naziva se aktivacija ponašanja. Mali zadaci poput organiziranja ormarića ili pospremanja sobe sjajni su primjeri bihevioralne aktivacije", ističe Messina.

Sve u svemu, obzirom na sve ove dobrobiti za vaše mentalno zdravlje, Messina podržava proljetno čišćenje, posebno zato što će fizička aktivnost koja je uključena u to "biti vrlo korisna za tjeskobu, depresiju i san osobe".

Prema tome, umjesto na roštilj - krenite u spavaću sobu i krenite!