Rascvjetajte obiteljski dom pelargonijama

U sve užurbanijem digitalnom svijetu, vrtlarenje s djecom može pružiti osvježavajući predah od svakodnevice i priliku za sjedinjenje s prirodom. Zajedničko vrtlarenje s djecom ne samo da razvija osjećaj odgovornosti kod njih, već i stvara nezaboravne obiteljske trenutke. Za ovakav vrtlarski obiteljski projekt savršene su pelargonije. Stručnjaci iz inicijative 'Pelargonium for Europe' (PfE) objašnjavaju zašto i pokazuju kako pelargonije mogu učiniti da vaš dom procvjeta. Idealne za početnike: pelargonije su otporne i jednostavne za njegu.

Pelargonije su savršene za male ruke koje prvi put pokušavaju vrtlariti budući da se za njih lako brinuti. Sve počinje sa sadnjom - odgovarajuća posuda s rupama za drenažu, sloj ekspandirane gline i supstrat za cvijeće sve je što vam treba. Na osunčanom mjestu, pelargonije će neprekidno cvjetati od proljeća do jeseni, čak i obilnije od većine ljetnog cvijeća. Trebaju im samo sunce, voda i gnojivo. Štoviše, ove otporne biljke rast će i cvjetati čak i ako ne radite sve savršeno. S obzirom da su tako jednostavne za njegu, dobit ćete puno vremena za uživanje u zajedničkom vrtlarenju, igru i gledanje kako pelargonije rastu.

Vedri ugođaj: pelargonije dolaze u puno šarenih boja Djeca vole boje. Žarke nijanse potiču maštu i stvaraju veselu te vedru atmosferu. Pelargonije unose živopisne tonove na balkone, terase i vrtove te pridonose ugodnom ozračju u domu. Dostupne su u širokom rasponu boja - od bijele i roze do ljubičaste i narančaste. Tu su i različite nijanse crvene te mnoštvo dvobojnih sorti s prekrasnim prijelazima, prugama ili točkicama.

Pelargonije rastu brzo i cvjetaju obilato

Pelargonije su zahvalne biljke. U dobrim uvjetima rast će brzo i proizvodit će mnogo cvjetova. Upravo to djeci daje osjećaj brzog napretka i motivaciju za nastavak. Za bolje iskustvo, roditelji bi trebali kupiti male, nezrele biljke bez cvjetova na početku sezone. To djeci omogućuje da dožive proces rasta od samog početka. No pripazite, pelargonije su osjetljive na hladnoću. Držite ih na svijetlom i toplom mjestu u kući dok ne prođe opasnost od noćnog mraza.

Pelargonije i poslastice - savršena kombinacija!

Djeca obožavaju pelargonije zbog njihovih lijepih i šarenih cvjetova. No još je zabavnije kad tijekom vrtlarenja imaju nešto za grickanje. Pelargonije možete kombinirati s drugim biljkama koje vole sunce, poput jagoda, rajčica ili začinskog bilja. Ovo je poslastica za nepce i korisno za insekte. Unatoč suprotnim tvrdnjama, pelargonije s jednostrukim i polu-dvostrukim cvjetovima sadrže pelud, a ponekad i nektar. Ipak, kada imaju izbor, pčele i bumbari češće preferiraju druge cvjetne biljke poput kadulje, timijana, mente ili rajčice.

Izradite nove recepte s mirisnim pelargonijama!

Za razliku od drugih pelargonija, mirisne sorte često imaju prilično neupadljive cvjetove. Međutim, njihovo lišće ispušta ugodne mirise. Dolaze u širokom rasponu aroma, od lavande i ruže do naranče, breskve, limuna, kole, đumbira, kokosa i čokolade. Organske mirisne pelargonije jestive su i potiču roditelje i djecu na eksperimentiranje. Možete eksperimentirati s kolačem s mirisom ruže, salatom s mirisom breskve ili domaćom limunadom s mirisom limuna. Kreativnosti nema granica kad je riječ o osmišljavanju novih recepata. Izvrstan pothvat bio bi napraviti vrt mirisnih pelargonija na prozoru s omiljenim okusima.

Kako započeti s pelargonijama

Da bi djeca ostala zainteresirana za vrtlarenje, evo nekoliko jednostavnih savjeta kako održati zabavu na visokoj razini.

Za mlađu djecu, mini vrtni projekt poput prozorske tegle ili jednog lonca idealan je kako bi projekt bio kontroliran i pružio brz osjećaj uspjeha. Zajednički odlazak u trgovinu kako bi birali biljke i materijale od početka daje djeci osjećaj odgovornosti i vlasništva nad projektom. Zajednički i fiksni termini za brigu o vrtu zabavni su i također potiču osjećaj odgovornosti. Starija djeca mogu se i brinuti o biljkama sama. Ipak, dodatno ih motivira ako roditelji redovito uočavaju i pohvaljuju njihov napredak. Vrtlarski dnevnik u kojem djeca bilježe vrijeme cvjetanja i zapažanja o vremenskim uvjetima, insektima i slično - bilo sama ili s roditeljima - lijepa je uspomena i kreativan projekt koji im može pomoći mnogo toga naučiti.

Ideja za izradu: Reciklirane vaze za pelargonije

Pelargonije se također mogu koristiti za kreativne projekte. Primjer su šarene reciklirane vaze koje je lako napraviti s djecom. Ove vesele vaze podići će svima raspoloženje i istaknuti različite cvjetove rezanih pelargonija.

Za ovaj projekt trebat ćete staru čašu ili plastični spremnik, bijelu glinu za modeliranje koja se suši na zraku, valjak za tijesto, nož, boje, kistove i (opcionalno) prozirni lak.

Slijedite ove upute: tanko razvaljajte glinu valjkom i pomoću noža izrežite traku iste širine kao opseg vaše čaše ili spremnika. Prekrijte čašu ili spremnik glinom i nježno pritisnite krajeve zajedno kako biste ih sjedinili. Pričekajte da se glina potpuno osuši. To može potrajati do dva dana. Na kraju, obojite vaze prema vlastitoj želji. Prozirni lak površinu čini glađom i sjajnijom ako ga dodate na kraju kada se sve osuši.

Savjet: Papirnate šablone pomoći će vam da procijenite kolike trake gline trebate za različite čaše ili spremnike. Za izradu papirnate šablone, omotajte list papira oko spremnika tako da se rubovi lagano preklapaju i označite liniju za rezanje olovkom. Skinite papir i izrežite šablonu prema veličini.