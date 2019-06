Jesse Davis i Jazz orkestar HRT-a zaključit će ovu sezonu Jazz ciklusa

Posljednji ovosezonski koncert Jazz orkestra HRT-a iz Jazz ciklusa održat će se u srijedu, 5. lipnja u 20 satiu dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti.

Orkestru će se u izvedbama pridružiti saksofonist Jesse Davis pod vodstvom Saše Nestorovića.

Jednako pod utjecajem Charliea Parkera,Cannonballa Adderleyja i Sonnyja Stitta,Jesse Davis svakom svojom izvedbom iskazuje besprijekornu tehniku i prirodni osjećaj za blues.Iako njegovu glazbu poznavatelji opisuju kao neo-bop,on jednostavno kaže: „Sve što želim je svirati divnu glazbu."

A to čini sa strašću iz koje izbija njegovo odrastanje u New Orleansu u bliskom dodiru s tradicijom obitelji Marsalis. Već kao jedanaestogodišnjak počeo je svirati saksofon pod vodstvom Ellisa Marsalisa, a školovanje je nastavio u Illinoisu, New Jerseyju i New Yorku istovremeno nastupajući u raznim sastavima,među ostalim poduzimajući i turneje po Europi.

Nakon intenzivne karijere u SAD-u, 2004. se preselio u Italiju te aktivno djeluje na europskoj jazz sceni.

Koncert ide u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskoga radija.

Ulaznice po cijeni od 50 kn osigurajte na ulaznice.hr ili dva sata prije početka koncerta na blagajni MSU.