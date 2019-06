Dimensions festival - sve pozornice

Dimensions Festival otkrio je raspored izvođača na sedam pozornica unutar tvrđave Punta Christo, svog festivalskog doma proteklih osam godina, s kojom će se ovo ljeto pozdraviti. Tisuće zaljubljenika u elektroničku glazbu posljednji put će uživati nezaboravnim pozornicama poput Moata, Gardena, Voida, Ballrooma i Subdub Arene, od četvrtka, 29. kolovoza, do nedjelje, 1. rujna. S još jednim naprednim popisom izvođača, okrenutim budućnosti glazbe, Dimensions dovodi niz novih talenata koji će stajati uz bok vrhunskim svjetskim selektorima, pa su se tako zajedno našli Jeff Mills, Omar S, Nina Kraviz, Helena Hauff, DVS1, Call Super, Hunee, Larry Heard, Zip i mnogi drugi.

Glavna pozornica festivala, Clearing, godinama ugošćuje neke od najvećih i najboljih live nastupa i DJ-eva. Ove godine nije ništa drugačije: prvi na pozornicu u četvrtak stižu domaće snage ABOP (live) i Petar Dundov, a nakon njih Jeff Mills i Nina Kraviz, koji se vraćaju treću godinu zaredom nakon odličnih nevjerojatnih b2b nastupa. Nakon što su posljednji nastup imali 2016., na festival se vraćaju i braća iz Detroita, Octave One, koji će odsvirati svoj legendarni live-set. Za ljubitelje vesele i feel-good glazbe koja potiče na ples stižu Jayda G, Peggy Gou i Sadar Bahar, a tu je poseban petosatni set kojeg će odvrtjeti Mr Scruff & Gilles Peterson te savršeno demonstrirati svestranost programa Dimensionsa. Ne zaboravimo na Huneeja, koji se vraća s još jednim nezaboravnim duplim setom. Kralj housea Omar S također je tu i donosi prepoznatljivi zvuk Detroita, dok će house legenda iz Chicaga Larry Heard aka Mr Fingers zatvoriti zadnju godinu na Clearingu svojim spektakularnim live nastupom.

Na vrhunski zvučno i svjetlosno dizajniranoj Void pozornici u četvrtak će promotori iz Leedsa, Butter Side Up, ugostiti uzbudljive festivalske premijerne nastupe: Gene On Earth, Francesca Del Gardu i The Ghost. Resident Advisor domaćin je Voida već petu godinu, a sada dovodi hit glazbenicu scene Object Blue i japanskog maestra DJ Nobua, s Mor Elianom i miljenikom festivala Skee Maskom. Za subotu je na rasporedu prava elektro afera, koja kreće s Kirsti, nakon čega slijedi ekskluzivni zajednički nastup Craig Richardsa i DJ Bonea. Tu su i live nastupi Radioactive Mana i DMX Krewa. DJ Stingray će biti domaćin Voida u nedjelju, uz nastupe Silvije Kastel i Solid Blakea koji će se pridružiti industrial techno entuzijastici Pauli Temple, dok pozornicu u nedjelju zatvrara SPFDJ.

Prvi domaćini kultne Moat pozornice bit će promotori Meat Free, koji ove godine prvi put dolaze pokazati što znaju. U Moat se vraća i zvijezda u usponu Imogen, a nastupit će uz majstora mijenjanja žanrova Objekta, a Nina Kraviz, već treću godinu zaredom priprema svoj nezaobilazni set za Moat. Electro i acid su žanrovi koji će obilježiti subotu u Moatu, uz, kako sama priznaje, zvukom opsjednutu Alienatu i electro kraljicu Helenu Hauff, koja će noć zatvoriti svojom uvijek nepredvidivim zvukom. Žanrovski raspon koji na svoj premijerni set u Moat donosi Afrodeutscheoduševit će publiku u nedjelju. Karen Gwyer će joj se pridružiti, ovaj put s posebnim nastupom uživo. Slijedi techno pionir Blawan i na kraju Berghain rezident DVS1. Festival će završiti kao što je to bilo svaki put od njegova nastanka; s Hessle Audio ekipom koja uključuje Ben UFO-a, Pangeau, Pearson Sounda, te goste Call Supera i re: ni.

Šumovita Garden pozornica pored Tvrđave, ugostit će Peach na njenom premijernom nastupu na Dimensionsu, s Eris Drewom i Saoirse koja zatvara program u četvrtak. U petak će biti prilika da popratite rijetke nastupe nekih od najutjecajnijih imena u krugu istinskih glazbenih digera - Zip, Fumiya Tanaka i Binh predstavljaju Perlon zvuk, uz podršku Hamisha & Tobyja. Prvi nastup na festivalu imat će i glazbenica u usponu, Ciel, koja je snimila jedan od najboljih Dimensions mikseva do sada. Batu se vraća nakon svog izvanrednog seta u Stablesu prošle godine, s Joy Orbisonom i žanrovski eklektičnom Josey Rebelle. Za zatvaranje Gardena snage će udružiti dugotrajni rezident Fabrica Craig Richards i Nicolas Lutz s My Own Jupiter etikete. Ne propustite ni nastupe Youandewana i Omara, dva ozbiljno talentirana DJ-a koja se pridružuju finalnom izdanju festivala na tvrđavi.

Daleko od svijeta techna i elektro-a, Subdub Arena je tu za ljubitelje niskih frekvencija. Stalni gost Dimensionsa, Mala, vraća se osmu godinu zaredom u arenu, a pridružit će mu se Josey Rebelle, koja će vrtiti jungle set teške kategorije. U subotu u Subdubu nastupaju Vladimir Ivković, Andrew Weatherall i Identified Patient, a selekcije će se protezati od post punka i ebm-a do breaksa i techna. Svježi sa svog party broda, stižu dugogodišnji partneri festivala Exit Records kako bi preuzeli Subdub arenu u subotu navečer, pozivajući Breakageaa, DBridgea, Skepticala i Fixatea na veliku proslavu kao što su to činili posljednjih osam godina Dimensionsa! Kao šećer na kraju, Metalheadz etiketa slavi 25 godina uz Displace, Om Unit, Source Direct, Doc Scott i Ant TC1.

Vraćamo se na slikovitu festivalsku plažu za posljednju godinu Dimensionsa, uz glazbu iz svih krajeva svijeta. Opsjednut kulturom kaseta Awesome Tapes From Africa vratit će se na plažu uz južnoafričku selektoricu Okapi na maraton Kwaitoa, afričkog diska i popa iz Gane. Vraćaju se Hunee i Dan Shake s torbom prepunom ploča koje obuhvaćaju sve varijacije disco i house glazbe, a pridružuje im Malfada. Heroji sjevera, Children of Zeus stižu na posljednju godinu festivala, a tu su i domaći izvođači s live svirkama; The Fogsellers u premijernom nastupu i povratnici na Dimensions Jan Kinčl & Regis Kattie. Ilija Rudman također će rasplesati publiku uz more, dok iz Manchestera stiže Mr Scruff koji će zatvoriti plažu. Dobre vibracije donosi i Dam-Funk, a dugoočekivani Nu Guinea napokon stiže na Dimensions.

Najintimnija pozornica festivala Ballroom koja prima svega 100 ljudi, bit će dom nekih od najboljih DJ talenata u usponu, kao i lokalnih junaka festivala. Mislav b2b Pytzek, Borut Cvajner, Mimi & DJ Labud, Volster i Ivan Komlinović samo su neka od imena koja vas ondje očekuju, stoga ih nemojte zaobići. Uz već najavljene, osmom Dimensions festivalu pridružuje se još regionalnih i domaćih snaga: Marina Karamarko, Vladimir Acic, DJ RaDa, DJ Ognjem, Bebetto, Arseniyeah!, Borut Cvajner, Lawrence Klein, Roli te Jaša Bužinel i Blažen DJ. Raspored ostalih pozornica posljednjeg Dimensions festivala na tvrđavi Punta Christo bit će objavljen uskoro.

Festivalske ulaznice za 8. Dimensions festival koje uključuju četiri dana i noći programa mogu se kupiti putem ovog linka, a ulaznice za veliki koncert otvorenja, 28. kolovoza, u pulskoj Areni, gdje nastupaju Anderson .Paak, Tony Allen & Jeff Mills (live), Hunee i Objekt (live), mogu se kupiti putem ovog linka, kao i u svim Entrio sistemima.