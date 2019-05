My Baby u Tvornici kulture 14. prosinca

Miljenici zagrebačke publike, fantastična trojka My Baby, vraćaju se u Tvornicu kulture u subotu 14. prosinca. Njihov nastup bit će dio višemjesečnog programa kojim se obilježava 20 godina koncertne dvorane u Šubićevoj.

Odličan scenski nastup, jedinstveni zvuk i kombinacija žanrova te izuzetna energija stvorili su u svega tri godine jedne od omiljenih zagrebačkih gostiju - voodoo blues trojku My Baby. U Zagreb dolaze u sklopu posebne serije koncerata koja iz u zimu za sada vodi i po Njemačkoj, Engleskoj, Francuskoj, te na domaći teren u Nizozemsku.

Bend My Baby mješavina je nizozemske i novozelandske krvi, rođen iz ljubavi prema fingerpickin' gitarama, voodoou, funku, gospelu i južnjačkom močvarnom bluesu. Progovaraju kroz repetitivne ritmove, puno slide gitara i sanjive vokale, spajajući tradicionalno i moderno u impresivan live nastup. Sami svoj jedinstveni izričaj nazivaju delta trance louisiana dub indie funkom, a njihova iznenađujuća kombinacija nikoga ne ostavlja ravnodušnim i predstavlja pravo glazbeno osvježenje.

Konstantna turiranja benda pokazuju da je najveća snaga ove glazbene atrakcije nastup koji treba vidjeti uživo. Velika ljetna lista nastupa vodi ih po Švicarskoj, Belgiji, Francuskoj, Poljskoj, Danskoj, te na festivale poput Glastonbury i Lowlands, dok je svibanj obilježio i nastup na kalifornijskom Joshua Tree Festivalu.

Grupu čine multi-instrumentalistica i vokalistica Cato van Dyck, njen brat Joost van Dyck na bubnjevima i gitarist Daniel Johnston, a oformili su je 2012. godine. Prvo izdanje, "MY BABY Loves Voodoo", objavljeno je 2013., a internacionalna karijera lansirana je nastupom na Eurosonic Noordeslag Festivalu u Nizozemskoj 2014.

Tijekom te iste godine bend je proputovao cijeli svijet nastupajući od Japana i Novog Zelanda do SAD-a i cijele Europe. Uslijedilo je drugo izdanje, "Shamanaid", objavljeno 2015., a izdanje pokazuje žešći zvuk, novije utjecaje, poput indijskih i afričkih melodija kao i suvremene plesne glazbe, te želju benda da stalno redefinira vlastitu glazbu. Iste godine grupa je objavila i EP "Remedy II", a 2017. i sjajno prihvaćeno izdanje "Prehistoric Rhythm" koje ih je odvelo na mnoge velike pozornice, poput Main stagea Exita, dok je 2018. objavljen "Mounaiki - By the Bright of Night".

Ulaznice u pretprodaji iznose 75 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 95 kn.

Službena prodajna mjesta:

Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Aquarius CD shop, Varšavska 13, Zagreb

Dancing Bear, Gundulićeva ul. 7, Zagreb

Croatia Records, Bogovićeva ulica 5, Zagreb

Dirty Old Shop, Tratinska 18, Zagreb

Pločnik, Međimurska ulica 21, Zagreb

Rockmark, Berislavićeva 13, Zagreb

Entrio prodajna mjesta i www.entrio.hr

Oranizator koncerta je Tvornica kulture.