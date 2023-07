Jerry Spin u Močvari kao predgrupa Still Cornersima!

Belgijski indie kantautor Jerry Spin nastupit će 3. kolovoza u Močvari prije dream pop dua Still Corners. To će mu biti prvi nastup u Hrvatskoj. Zvijezde večeri Still Corners tom će prilikom obilježiti deset godina od izlaska sada već kultnog albuma „Strange Pleasures"! Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 23 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu ili preko njihovog weba, a na dan će ako ih ostane koštati 26 eura.

Jerry Spin glazbeni je alter ego iza kojeg se krije kantautor Jeroen de Gussem. Dolazi iz belgijskog grada Genta. Strastveni je pričopričač, a teme kojima se bavi su društvo, razna ljudska stanja i prilike, kao i povijest koja se ponavlja.

U svom debitantskom EP-u "Beasts" bavio se "zvjerskom" i egocentričnom naravi ljudi, ponajprije iz perspektive raznih, ne naročito uspješnih poslovnjaka s margina. Singlovi s tog EP-a imali su sjajnu prođu na belgijskim radio postajama i privukli su značajnu medijsku pažnju.

Njegovu glazbu opisuju kao kombinaciju imena kao što su Father John Misty, Gorillaz, Arcade Fire, Arctic Monkeys i Tame Impala. Na nastupima mu se uvijek pridružuje vokalistica, skladateljica i pijanistica Eline Flintrop, a tako će biti i ovaj put u Močvari.