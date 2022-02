Jedete li previše nezdrave hrane?

Naše je tijelo sofisticirani organizam i po tome je poseban - sposoban procesuirati energiju, čistiti se od toksina i otpada, regulira svoju temperaturu, a čak se i štiti od opasnih infekcija. No, ako ga punite prevelikim količinama loše hrane, taj će se nevjerojatni stroj vrlo brzo početi buniti, prije nego se pokvari.

Jednom je prilikom kardiolog s klinike Mayo, Stephen Kopecky, izjavio da naš organizam jednostavno nije dizajniran da može podnijeti puno nezdravih tvari, koje većina od nas u njega unosi svakodnevno.

Koža pokazuje znakove starenja - prema studiji objavljenoj u magazinu Dermato Endocrinology, zakidanje organizma za nutrijente će sigurno utjecati na vaš izgled. „Najbolji način da ovo spriječite (a odnosi se na bore i i opuštenu kožu) jest da promijenite stil života, što uključuje unos kalorija, brigu o koži i fizičku aktivnost. Pripazite i na količinu stresa, ali i na namirnice koje jedete. Potražite one koje imaju antioksidativna svojstva", dodala je.

Male rane predugo zarastaju - jeste li ikada slučajno porezali prst dok ste gulili krumpir i primijetili da rana nije predugo zarasla? Možda je vaša prehrana za to kriva. Ovakvim je ozljedama potrebno puno nutrijenata kako bi zarasle, u suprotnom će taj proces puno dulje trajati.

Suha i tanka kosa - folikule dlake također trebaju dovoljno nutrijenata da bi pravilno funkcionirale. Prema studiji objavljenoj u magazinu Dermatology Practical & Conceptual, manjak željeza (koji se nalazi u morskim plodovima, orašastim plodovima, grahoricama i mesu), cinka (koji se nalazi u mesu, školjkama, sjemenkama, mlijeku i jajima), vitaminaB (koji se nalazi u piletini, čistom mesu, gljivama i smeđoj riži), te ostalih nutrijenta poput vitamina D, A, E i folne kiseline (koja se može pronaći u zelenom povrću), može negativno utjecati na sposobnost da raste zdrava kosa - ili da kosa uopće raste.

Zdravlje usne šupljine - upaljene ili desni koje krvare te karijes signali su loše prehrane, pojasnila je dr. Kristin Kirkpatrick, s klinike Cleveland. "Ako morate kod zubara radi popravka zuba, razmislite samo koliko ste zaslađenih pića popili do danas, a isto se odnosi i na hranu. Uz to valja znati da oticanje ili krvarenje desni možemo povezati s premalim unosom vitamina C u organizam. Unos ovog vitamina možete pojačati ako jedete jagode, rajčice, zeleno povrće i krumpir", dodala je.

Jednostavno - jedite zdravo!