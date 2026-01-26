Je li njemačko zlato u SAD još sigurno?

U kriznim vremenima mnogi ulažu u zlato. I središnje banke i države posjeduju zlato kao rezerve. Njemačka, na primjer, ima druge najveće zlatne rezerve na svijetu, ukupno oko 3.550 tona. To su podaci Njemačke središnje banke (Deutsche Bundesbank) za kraj 2024. godine.

Od toga je 1.710 tona pohranjeno u Frankfurtu. Ostatak se nalazi u inozemstvu. Konkretno: 405 tona u Bank of England u Londonu i 1.236 tona u Federal Reserve Bank (Fed) u New Yorku. To znači da se više od trećine njemačkih zlatnih rezervi, točnije 37 posto, nalazi u SAD-u.

Trump vrši pritisak na središnju banku

Ondje se zlato godinama smatralo sigurnim izme+u ostalog i zbog toga jer su središnje banke u pravilu neovisne i među njima postoji veliko međusobno povjerenje. No američki predsjednik Donald Trump pokušava to promijeniti. Posljednjih mjeseci sve češće je poduzimao napade s ciljem potkopavanja neovisnosti Feda, tj. Središnje banke SAD-a. Nedavno je zaprijetio guverneru središnje banke Jeromeu Powellu optužnicom u vezi s renoviranjem zgrada Feda. Sam Powell to smatra samo izgovorom za vršenje pritiska.

Prije toga Trump je već pokušao smijeniti guvernericu Feda Lisu Cook. Slučaj je trenutačno pred Vrhovnim sudom. Već mjesecima Trump vrši pritisak na predsjednika Feda Powella da brže i opsežnije smanjuje ključne kamatne stope. Sve to je često popraćeno uvredljivim objavama na svojoj platformi Truth Social.

„Što su središnje banke više izložene političkom pritisku - a to upravo sada doživljavamo u SAD-u - to je teže održavati ovu osnovu povjerenja", kaže stručnjak za zlato Wolfgang Wrzesniok-Roßbach iz tvrtke Fragold u Frankfurtu. „Treba pažljivo pratiti kako će se Trump dalje odnositi prema Fedu i koliko će on u budućnosti biti neovisan", dodaje ovaj stručnjak.

„Amerika više nije predvidiva"

Pohrana zlata u SAD-u mogla bi tako postati mogući problem za Njemačku. Trebamo li se, dakle, bojati za sigurnost tih zlatnih rezervi? „Zlatne rezerve trenutačno su sigurne u SAD-u. No već sutra se može dogoditi da američka vlada iznenada kaže: 'Zadržavamo zlatne rezerve kao zalog'", kaže Wrzesniok-Roßbach.

Faktor rizika Donald Trump je velik. „Trenutačno SAD nije pouzdan partner EU-a", rekao je i predsjednik Centra za europska ekonomska istraživanja (ZEW) Achim Wambach za novinsku agenciju Reuters.

Pod Trumpovom vladom njemačko zlato u SAD-u više nije sigurno, smatra i Stefan Riße, strateg tržišta kapitala u ACATIS Investmentu. „Pod Donaldom Trumpom Amerika više nije predvidiva. Jednostavno vidimo da ima Europu, a posebno Njemačku, na piku." Pouzdanosti nema, kaže Riße: „Ako pogledamo što se događa na Grenlandu, moramo se zapitati vrijede li za Trumpovu vladu uopće još neka stara pravila."

Treba li zlato vratiti u Njemačku?

Sve više stručnjaka zato se zalaže za to da se zlato iz New Yorka vrati u Njemačku. Tako bi se bilo neovisnije i fleksibilnije. „Omjer šansi i rizika svakako govori u prilog premještanju zlatnih rezervi u Njemačku", kaže Riße. Kad bi zlato bilo u Njemačkoj, zapravo više ne bi bilo nikakvog rizika. Dokle god je u SAD-u, postoji rizik. Dosad se taj rizik smatrao toliko malim da se napor oko povratka zlata u Njemačku činio prevelikim.

„Pod Donaldom Trumpom to treba drukčije promatrati i iznova procijeniti rizike."

Prema mišljenju mnogih stručnjaka, pritom je važno i pričekati pravi trenutak. No predsjednik instituta Ifo Clemens Fuest upozorava u aktualnoj situaciji na prenagljenu akciju povratka njemačkih zlatnih rezervi iz Sjedinjenih Država. „To bi u aktualnoj situaciji samo dolilo ulje na vatru, toga se treba suzdržati", rekao je Fuest. „Tome bi se trebalo pristupiti u situaciji u kojoj ne postoji akutna konfliktna situacija."

Zašto je zlato uopće u inozemstvu?

Da se zlato nalazi u inozemstvu, prije svega ima povijesne razloge. „Rezerve nisu odnesene u inozemstvo. To se često misli i onda se govori o tome da ih treba vratiti. U stvarnosti one nikada nisu ni bile ovdje", rekao je stručnjak za zlato Wrzesniok-Roßbach.

Nakon Drugog svjetskog rata Njemačka je brzo ostvarila velike suficite u trgovinskoj bilanci i time devize, prije svega dolare. „Te su devize, uz pomoć takozvanog sustava Bretton Woods, zamijenjene za zlato", kaže Wrzesniok-Roßbach. Na konferenciji u Bretton Woodsu 1944. dolar je proglašen svjetskom rezervnom valutom i njegova je vrijednost vezana uz cijenu zlata.

Postojali su i sigurnosno-politički razlozi. „Tada se nije željelo skladištiti zlato u Njemačkoj. Jer je postojala prijetnja da bi u slučaju mogućeg rata zlato moglo pasti u ruke neprijatelja."

Tijekom godina dio zlata vraćen je u Njemačku. Između 2013. i 2017. Savezna banka smanjila je svoje inozemne zalihe. Iz New Yorka je ukupno premješteno 300 tona u Njemačku. 374 tone koje su prethodno bile pohranjene u Parizu u potpunosti su prenesene u Njemačku.

Bundesbank ne planira premještanje

Savezna banka Njemačke trenutačno ne vidi smisao planirati povratak zlata. Kako je priopćeno, trenutačno ne dolazi u obzir premještanje njemačkih zlatnih rezervi iz SAD-a. Za donošenje odluke o zlatnim rezervama presudni su prije svega ciljevi sigurnosti i mogućnosti trgovanja, kako bi se zlato po potrebi moglo prodati ili zamijeniti u strane valute.

„Na temelju tih kriterija Savezna banka redovito procjenjuje lokacije skladištenja svojih zlatnih rezervi. New York Fed je i ostaje u tom okviru važna lokacija za pohranu našeg zlata", priopćila je Deutsche Bundesbank financijskoj redakciji javnog servisa ARD. Dakle Njemačka savezna banka nema nikakve sumnje u to da je zlato sigurno pohranjeno kod američkog Feda