Infobip obilježava 20 godina poslovanja

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip ove godine obilježava 20 godina poslovanja, potvrđujući status jedne od vodećih IT kompanija u Hrvatskoj i regiji te jednog od globalnih lidera koji aktivno oblikuje budućnost cloud i AI komunikacija. Nakon dva desetljeća kontinuiranog rasta, prilagodbe i transformacije, kompanija ulazi u novo poglavlje obilježeno najznačajnijom tehnološkom promjenom do sada - umjetnom inteligencijom - te daje uvid u budućnost komunikacije, predviđajući temeljitu promjenu u načinu na koji će brendovi komunicirati s potrošačima.

Dva desetljeća inovacija

Osnovan 2006. godine kao mali startup u Vodnjanu, Infobip je izrastao u prvog hrvatskog jednoroga i jednog od najvećih tehnoloških hubova u regiji. Danas posluje na šest kontinenata kroz više od 70 ureda, zapošljava više od 3.500 stručnjaka te razvija globalno prepoznate proizvode i usluge za vodeće svjetske brendove i tehnološke platforme, uključujući WhatsApp, Microsoft, Oracle, Adobe, Meta, Viber, Deutsche Telekom, Virgin Atlantic i Nissan. Infobipovi timovi na čelu s inženjerima rade na globalno distribuiranoj platformi koja se skalira u svakoj zemlji, obrađuje golemi volumen transakcija uz besprijekornu pouzdanost i osigurava da svaka poruka stigne na pravo mjesto u pravo vrijeme.

Tijekom dva desetljeća poslovanja Infobip je kontinuirano pratio i predvodio promjene u komunikaciji između brendova i korisnika - od mobilnih poruka do današnjih AI-first rješenja. Ulaskom u novo razdoblje, Infobip dodatno ubrzava svoju transformaciju prema kompaniji kojoj je razvoj umjetne inteligencije strateški prioritet, u kojoj se tehnologija i talent međusobno osnažuju i potiču inovacije.

„Kada smo pokretali Infobip, cilj nam nikada nije bio samo graditi tehnologiju. Napredovali smo vođeni uvjerenjem, a ne sigurnošću. Zajedno s našim ljudima i korisnicima kontinuirano smo se razvijali, započinjali iznova i uvijek išli dalje. Zato i danas kažemo da tek počinjemo jer se kroz stalnu prilagodbu nastavljamo razvijati i rasti kao predvodnici", istaknuo je Silvio Kutić, glavni izvršni direktor Infobipa.

Budućnost je agent-agent komunikacija

Infobip predviđa temeljitu promjenu u načinu komunikacije, s postupnim prelaskom s postojećeg modela aplikacija-korisnik (A2P) na model agent-korisnik, koji će do 2030. godine prerasti u potpuno autonomnu komunikaciju agent-agent. Takav razvoj omogućit će naprednu personalizaciju i autonomne interakcije kroz više komunikacijskih kanala.

„Način na koji komuniciramo s brendovima neprestano se razvija. U ovom novom svijetu agentske umjetne inteligencije, brendovi moraju iskoristiti priliku za cjelovit pristup komunikaciji. Ključno je iskoristiti hiper-personalizaciju koju omogućuju agentska AI rješenja i bogati komunikacijski kanali poput RCS-a i WhatsAppa. U Infobipu imamo timove koju su već dokazali da ovu tehnologiju mogu graditi i primijeniti u globalnim okruženjima", istaknuo je Kutić.

Izazov za brendove

Infobip ističe kako je razina spremnosti tržišta trenutačno niska - tek oko 5% projekata AI agenata u organizacijama dolazi do produkcijske faze zbog neuređenih podataka i internih prepreka.

„Tvrtke moraju djelovati odmah. Organizacijske strukture koje omogućuju razmjenu podataka bit će ključne za uspješnu primjenu AI agenata, a brendovi koji se ne pripreme riskiraju gubitak konkurentske prednosti. Upravo u tom prijelazu iz koncepta u stvarnu primjenu, Infobip ima iskustvo, platformu i rješenja koja to omogućuju", dodao je Kutić.

Povodom 20 godina poslovanja, Infobip donosi pregled tehnološkog razvoja i pogleda u budućnost - https://www.infobip.com/20-years-anniversary