BIPA ulazi na rumunjsko tržište

BIPA je sada službeno prisutna na rumunjskom tržištu, a danas je otvorila svoju prvu trgovinu u trgovačkom centru Mega Mall u glavnom gradu Rumunjske, Bukureštu. Prva trgovina BIPE u Rumunjskoj prostire se na prodajnoj površini od približno 320 m² te se odlikuje modernim konceptom uređenja, nudeći kupcima atraktivno iskustvo kupovine. Asortiman obuhvaća više od 13.000 proizvoda iz područja ljepote, osobne njege, zdravlja i kućanstva, kao i više od 25 poznatih make-up brendova, uključujući vlastitu robnu marku Look by BIPA. Uz to, dostupan je i širok raspon vlastitih robnih marki, među kojima su BI CARE, BI LIFE, BI KIDS, BI STYLED, BI HOME, BABYWELL i bi good - koje nude izvrstan omjer cijene i kvalitete te su prilagođene širokim potrebama potrošača.

„Otvorenje prve BIPA trgovine u Rumunjskoj za nas predstavlja važnu prekretnicu i strateški korak u međunarodnom širenju. Naš je cilj rumunjskim potrošačima ponuditi moderan drogerijski koncept sa širokim asortimanom proizvoda", izjavio je Martin Gaber, generalni direktor BIPE Rumunjska.

Ovo otvorenje označava početak širenja BIPE u Rumunjskoj. Plan je od 2026. godine otvarati između 20 i 25 trgovina godišnje. Rumunjska je treća zemlja u kojoj je BIPA prisutna, nakon Austrije i Hrvatske.

Markus Geyer, izvršni direktor BIPA International, komentirao je: „Na temelju našeg uspjeha u Austriji i Hrvatskoj, sada u Rumunjsku donosimo snažne vlastite robne marke, atraktivne cijene i moderno iskustvo kupovine - važan strateški korak za BIPU i REWE Grupu."

S 45 godina iskustva u drogerijskom maloprodajnom sektoru, BIPA je jedan od vodećih drogerijskih lanaca u Austriji te jedan od ključnih tržišnih sudionika u Hrvatskoj. Oko 3,3 milijuna vjernih kupaca ubraja BIPU među svoje omiljene brendove. U 2025. godini tvrtka je u Austriji i Hrvatskoj premašila promet od milijardu eura, potaknuta snažnim i kontinuiranim rastom posljednjih godina

„Širenje BIPE u Rumunjsku snažan je signal za naše pozicioniranje u srednjoj i istočnoj Europi. Zahvaljujući bliskoj suradnji i zajedničkoj ekspertizi kolega iz PENNY Rumunjska, BIPA se na najbolji mogući način pripremila za ulazak na tržište. Uz jasnu strategiju rasta, kupcima u Rumunjskoj ponudit ćemo kvalitetu i raznolikost po kojima je BIPA prepoznatljiva već desetljećima", izjavio je Marcel Haraszti, predsjednik Uprave REWE International AG, opisujući ovaj korak širenja.