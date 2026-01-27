Mudrica i Croatia osiguranje: partnerstvo u službi obitelji i djece

e-Dječja kartica „Mudrica" program je Ministarstva demografije i useljeništva osmišljen s ciljem povećanja životnog standarda obitelji s djecom, kroz dodatne financijske olakšice u obliku popusta i pogodnosti. Time se izravno doprinosi smanjenju troškova života i unapređenju kvalitete obiteljskog života.

Svjesno, takav cilj nije moguće ostvariti bez snažne suradnje, te je Ministarstvo je prepoznalo važnost povezivanja javnog i privatnog sektora u najboljem interesu djece i obitelji. Ovakav pristup pokazao se iznimno uspješnim - danas e-Dječju karticu Mudricu koristi 62.722 aktivna roditelja, a ukupan broj djece obuhvaćene programom iznosi 122.227. Istodobno, kontinuirano raste i mreža partnera, koja trenutačno broji 158 partnera.

Među novim partnerima ističe se Croatia osiguranje, najveće i najstarije osiguravajuće društvo u Republici Hrvatskoj. Kao tržišni i digitalni osigurateljni lider, Croatia osiguranje kontinuirano podržava projekte koji promiču društvenu odgovornost, solidarnost, zdrav način života i podizanje ukupne kvalitete života.

"Drago nam je da smo prvo osiguravajuće društvo koje podupire ovaj projekt jer donosi veliku vrijednost roditeljima i djeci. Kao tržišni lider, smatramo da je važno prepoznati značaj osiguranja i štednje u svakodnevnom životu. Projektu Mudrica želimo puno uspjeha", izjavio je Robert Vučković, član Uprave Croatia osiguranja.

Suradnja je formalizirana potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu između ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića i Gorana Gašparića, direktora Sektora za osiguranje građanstva Croatia osiguranja. Ministar Šipić tom je prigodom zahvalio svim sudionicima projekta, istaknuvši kako obitelj, unatoč brzom i konzumerističkom načinu života, ostaje temeljna vrijednost bez cijene. Naglasio je i kako pozitivni demografski pomaci u proteklim mjesecima nisu slučajni, već rezultat sustavnog rada Ministarstva i mjera Vlade Republike Hrvatske.

U okviru ovog partnerstva, korisnicima Mudrice omogućena je posebna pogodnost pri ugovaranju Štednog osiguranja djece. Ostvareni popust može se iskoristiti za proizvode osiguranja doma (Croatia imovina) ili dodatnog zdravstvenog osiguranja, pri čemu visina pogodnosti ovisi o ukupnoj godišnjoj premiji. Za premije u rasponu od 180 do 700 eura odobrava se popust od 100 eura, dok se za premije iznad 700 eura ostvaruje popust od 150 eura.

Štedno osiguranje djece predstavlja dugoročno rješenje financijske sigurnosti, namijenjeno roditeljima, bakama i djedovima koji žele planirati budućnost djece i unuka. Po isteku police, isplaćeni iznos može poslužiti kao potpora za školovanje, rješavanje stambenog pitanja ili druge važne životne korake.

Popust se ostvaruje putem poklon bona, koji se generira prilikom izrade informativnog izračuna i vrijedi 30 dana. Pogodnost se primjenjuje isključivo u prvoj godini osiguranja, za nove ili obnovljene police. Cjelokupan proces odvija se putem aplikacije Mudrica, gdje korisnici mogu pronaći Croatia osiguranje među partnerima ili izravno pristupiti informativnom izračunu putem službene mrežne stranice Croatia osiguranja.

Ova partnerska pogodnost dodatno potvrđuje zajednički cilj Mudrice i Croatia osiguranja - pružanje konkretnih, dugoročno vrijednih rješenja koja roditeljima olakšavaju brigu o sigurnoj i stabilnoj budućnosti njihove djece.