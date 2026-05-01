Je li digitalni svijet koji poznajemo postao velika laž?

Ako ste se u posljednje vrijeme osjećali kao da su objave na vašim društvenim mrežama neobično slične, da su komentari repetitivni ili da su fotografije previše savršene, niste sami. Svijetom trenutno "bruji" najfascinantnija i pomalo zastrašujuća teorija zavjere modernog doba - Teorija o mrtvom internetu (Dead Internet Theory). Prema njezinim zagovornicima, internet kakav smo poznavali prestao je postojati oko 2016. ili 2017. godine, a ono što danas koristimo samo je simulacija kojom upravlja umjetna inteligencija.

Što je zapravo "Mrtvi internet"?

Osnovna teza ove teorije je da većinu sadržaja na internetu - od članaka i statusa na Facebooku do komentara na YouTubeu - više ne kreiraju ljudi. Umjesto nas, to čine napredni AI botovi i algoritmi. Cilj? Manipulacija potrošačkim navikama, kontrola javnog mnijenja i održavanje privida aktivnosti. Zagovornici tvrde da su nekadašnje autentične zajednice zamijenjene umjetno generiranim sadržajem koji služi isključivo korporativnim interesima.

Uspon generativne umjetne inteligencije kao "dokaz"

Ono što je nekada zvučalo kao znanstvena fantastika, danas s pojavom alata poput ChatGPT-a ili Midjourneyja dobiva na težini. Svjedoci smo poplave AI fotografija na platformama poput Instagrama, gdje "mrtvi" profili s tisućama pratitelja međusobno komuniciraju. Često možemo vidjeti bizarni fenomen: AI generirana slika djeteta koje gradi nešto od pijeska dobije desetke tisuća lajkova i generičkih komentara poput "Amen" ili "Prekrasno", koje ostavljaju drugi botovi. To je, prema teoretičarima, jasan dokaz da se digitalni ekosustav hrani sam sobom, bez ljudskog faktora.

Psihološki efekt i algoritamska izolacija

Ova teorija nije popularna samo zbog "straha od strojeva", već i zbog osjećaja usamljenosti koji internet danas pruža. Algoritmi nas zatvaraju u mjehuriće istomišljenika (echo chambers), gdje nam se servira samo ono što želimo vidjeti. Zbog toga se gubi osjećaj stvarne ljudske povezanosti. Ako je svaki vaš komentar podvrgnut algoritamskoj filtraciji, a svaka vijest napisana od strane bota kako bi bila SEO optimizirana, postavlja se pitanje: koliko je ljudskosti ostalo u digitalnom prostoru?

Trebamo li biti zabrinuti?

Iako je ekstremna tvrdnja da su "svi na internetu botovi osim vas" vjerojatno pretjerana, istina je da je automatizacija preuzela primat. Teorija o mrtvom internetu služi kao važno upozorenje da kritički razmišljamo o izvorima informacija. U svijetu gdje je granica između stvarnosti i koda sve tanja, autentičnost postaje najvrednija valuta.