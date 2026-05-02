Znanstvena fantastika ili neizbježna stvarnost našeg svemira?

Pitanje koje čovječanstvo proganja stoljećima - "Jeste li sami u svemiru?" - dobilo je u 21. stoljeću potpuno novu dimenziju. Fizika više ne pita samo jesmo li sami u našem svemiru, već postoji li beskonačan broj drugih svemira paralelno s našim. Koncept multiverzuma (višestrukog svemira) prešao je prag znanstvene fantastike i postao predmetom ozbiljnih matematičkih izračuna najuglednijih svjetskih fizičara poput Stephena Hawkinga i Briana Greenea.

Što je zapravo multiverzum?

Multiverzum nije jedna jedinstvena teorija, već okvir unutar kojeg različiti fizikalni modeli predviđaju postojanje drugih stvarnosti. Najjednostavnija podjela dijeli paralelne svemire u nekoliko razina. Prva razina sugerira da je naš svemir toliko golem da se, pukom statističkom vjerojatnošću, negdje daleko iza obzora koji možemo vidjeti, materija mora ponoviti u identičnom rasporedu kao ovdje. To bi značilo da negdje u ovom trenutku postoji vaša točna kopija koja čita ovaj isti članak.

Kvantna mehanika i "mnogi svjetovi"

Jedna od najprovokativnijih interpretacija dolazi iz kvantne fizike, poznata kao Interpretacija mnogih svjetova (Hugh Everett). Prema ovoj teoriji, svaki put kada se dogodi kvantni događaj (primjerice, kada elektron može otići lijevo ili desno), svemir se razgranava. U jednom svemiru elektron je otišao lijevo, u drugom desno. Primijenjeno na ljudsku razinu, to bi značilo da svaka odluka koju ste ikada donijeli stvara novi ogranak stvarnosti. Postoji svemir u kojem ste jutros popili čaj umjesto kave, ali i onaj u kojem su povijesni događaji poput ratova završili potpuno drugačije.

Teorija struna i "mjehurasti" svemiri

Teoretičari struna predviđaju postojanje još egzotičnijih paralelnih svjetova. Prema modelu vječne inflacije, naš svemir je samo jedan "mjehurić" u nepreglednom oceanu multiverzuma. Svaki od tih mjehurića može imati potpuno drugačije zakone fizike. U nekom paralelnom svemiru gravitacija može biti odbojna sila, u drugom svjetlost može putovati sporije, a u trećem atomi možda uopće ne mogu postojati. Ova teorija nudi odgovor na pitanje zašto je naš svemir tako savršeno "podešen" za život - mi jednostavno živimo u onom mjehuriću koji ima dobitnu kombinaciju fizikalnih konstanti.

Postoje li dokazi za paralelne svemire?

Iako izravna promatranja još uvijek nisu moguća, kozmolozi traže tragove u kozmičkom mikrovalnom pozadinskom zračenju (CMB) - "jeki" Velikog praska. Neki znanstvenici vjeruju da su određene anomalije i "hladne točke" u tom zračenju zapravo "ožiljci" nastali sudarom našeg svemira s nekim drugim paralelnim svemirom u ranoj fazi nastanka. Ako se ovi dokazi potvrde, to bi bila najveća revolucija u povijesti znanosti, veća čak i od Kopernikovog otkrića da Zemlja nije središte svemira.

Utjecaj na filozofiju i ljudsku psihu

Mogućnost paralelnih svemira duboko mijenja naše shvaćanje postojanja. Ako postoji beskonačno mnogo verzija nas, gubi li naša individualnost na važnosti? Ili je možda utješno misliti da u nekoj drugoj stvarnosti nismo napravili pogreške koje nas ovdje proganjaju? Koncept multiverzuma briše granicu između znanosti i filozofije, tjerajući nas da preispitamo definiciju same stvarnosti.

Granice našeg znanja

Dok sjedimo na ovoj maloj plavoj točki usred beskraja, teorija o paralelnim svemirima podsjeća nas koliko malo zapravo znamo o arhitekturi kozmosa. Možda su ti drugi svjetovi udaljeni trilijunima kilometara, a možda se nalaze u drugim dimenzijama, milimetrima udaljeni od nas, ali potpuno nedostupni našim osjetilima. Budućnost fizike, uz pomoć novih detektora i kvantnih računala, možda će nam napokon dati odgovor na pitanje: je li ovo jedina pozornica na kojoj se odvija drama postojanja?