Jaja i kava za doručak - loša ideja

Znate ono kad dođete u hotel, uzmete između ostalog i jaja, natočite si kavu i krenete uživati u doručku... e pa, to vam baš i nije najpametnija ideja.

Naime, jaja jesu su zdrava i hranjiva namirnica za doručak, a izvrstan su izvor vitamina A, D i B12, kao i proteina. Kava je, s druge strane, poznata po visokom udjelu kofeina, koji daje stimulirajući efekt. Iako obje namirnice imaju svoje prednosti, nije ih dobro istovremeno konzumirati, kažu stručnjaci za prehranu.

Naime, dijetetičarka i nutricionistica Priya Bansal objasnila je da ne dobivamo sve prednosti hranjivih tvari iz obje namirnice ako se konzumiraju zajedno.

"Jaja i kava imaju vlastite prednosti te se može uživati u njima kao u dijelu uravnoteženog doručka. Jaja su izvor proteina, zdravih masti, vitamina i minerala, a kava je poznata po visokom udjelu kofeina, koji ima stimulirajuće učinke. Međutim, kada se kombiniraju, mogu dovesti do potencijalnih nuspojava kod nekih ljudi. Na primjer, kada se jaja i kava ili čaj konzumiraju zajedno, to može ometati apsorpciju esencijalnih nutrijenata", istaknula je Bansal.

Kava ima sposobnost ometati apsorpciju određenih lijekova, uključujući antibiotike ili antacide. Prema nutricionistici, kava sadrži spojeve zvane tanini i polifenoli, koji mogu spriječiti apsorpciju željeza i kalcija koji se nalaze u jajima. To potvrđuju i stručnjaci za hranu, koji savjetuju da se kava ili čaj ne piju barem sat vremena nakon što ste pojeli jaja, navodi Mirror.

Savjeti ako namirnice konzumirate istovremeno

Također, kombinacija jaja i kave može dovesti do probavnih smetnji. To je zato što i jaja i kava mogu potaknuti proizvodnju želučane kiseline, što može dovesti do refluksa kiseline, žgaravice ili želučanih tegoba.

Osim toga, i jaja i kava imaju diuretička svojstva, što znači da mogu potaknuti mokrenje, što dovodi do dehidracije. Stoga ako konzumirate ove dvije namirnice zajedno, pobrinite se da pijete više vode. Pažljivi izbori namirnica tijekom obroka ključni su za očuvanje nutritivne ravnoteže.

Dakle, izaberite neki malo zdraviji doručak...