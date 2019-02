Iznenađenje Zagreb Beer Festa - Morcheeba besplatno pred zagrebačkom publikom 17. svibnja

Miljenici domaće publike, poznati britanski pop bend Morcheeba, vraća se pred zagrebačku publiku i to na besplatan koncert koji poklanja Zagreb Beer Fest 17. svibnja ove godine!

U sklopu turneje kojom promoviraju album "Blaze Away" Morcheeba je proputovala čitav svijet, a napokon stižu i u Zagreb. Kako su već prošle godine istaknuli, na sceni su već 20 godina, a uvijek pronalaze fanove u svim krajevima svijeta. Unatoč činjenici da imaju vojsku fanova i u Hrvatskoj, sigurno je kako će se brojni posjetitelji najvećeg ovakvog festivala u Hrvatskoj ponovno zaljubiti u njihovu glazbu.

Podsjetimo, Morcheeba se na sceni pojavila sredinom 90-ih godina u vrijeme proboja trip hopa na scenu, a već nakon prvog albuma bilo je jasno da se radi o bendu pred kojim je svijetla budućnost.

To su i dokazali, a "Rome Wasn't Built In A Day", "Trigger Hippie", "Part Of The Process" i "Undress Me Know" samo su neke od pjesama koje ćemo slušati na Trgu dr. Franje Tuđmana u centru Zagreba 17. svibnja. U sklopu promocije njihovog najnovijeg albuma s Morcheebom je na rasprodanoj britanskoj i talijanskoj turneji bila jedna od naših najboljih kantautorica Irena Žilić.

Zagreb Beer Fest u samo dvije godine postigao je status najposjećenijeg festivala takve vrste u Hrvatskoj, a njegovo treće izdanje će se održati od 16. do 19. svibnja 2019. u Parku Franje Tuđmana u centru Zagreba. Urban & 4, Detour, Boris Štok, Luce, Rolo i Electric Octopus dosad su najavljena glazbena imena festivala, a nova imena bit će objavljena 25. veljače. Još prošle godine proširena je ponuda hrane i piva, a ove godine je festival najavio još kvalitetniju i veću ponudu. Zagreb Beer Fest ponovno će predstaviti preko 150 vrsta piva, a više detalja otkrit će uskoro. Ulaz na festival je besplatan, a organizator je YEM.