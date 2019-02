David Guetta predvodi najjači Sea Dance do sad

David Guetta, najuspješniji glazbeni producent 21. stoljeća i jedan od najtraženijih glazbenih izvođača na svijetu, predvodit će program do sada najjačeg izdanja Sea Dance festivala, koji će biti održan od 30. kolovoza do 1. rujna 2019. godine! Publika iz cijelog svijeta imat će jedinstvenu priliku vidjeti francuskog superstara koji je najzaslužniji za revoluciju glazbene industrije s početka ovog desetljeća, kada je elektronska glazba postala vodeći glazbeni pravac, a DJ-evi najveće svjetske zvijezde.

O tome govori i činjenica da je Guetta jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača s nevjerojatnih 11 milijardi Youtube pregleda i preko 100 milijuna fanova na društvenim mrežama! Popis glazbenika s kojima je surađivao i koji su potpisani na njegovim singlovima uključuje najveća imena u povijesti popularne kulture, kao što su David Bowie, Rihanna, Snoop Dogg, Sia, Nicky Minaj, Avicii i brojni drugi.

On je ujedno i jedini DJ koji je prodao vrtoglavih 50 milijuna albuma i singlova, a dobitnik je i brojnih vodećih glazbenih nagrada, kao što su dva Grammyja te priznanja koja dodjeljuju Billboard, MTV, DJ Mag i brojni drugi. Sea Dance je prošle godine na prekrasnoj plaži Buljarica okupio gotovo 50.000 posjetitelja iz cijelog svijeta, što ga je odvelo u samo finale borbe za najbolji europski festival!

Najveći hitmaker današnjice krajem godine objavio je suradnju „Say My Name" s mladim zvijezdama Bebe Rexhom i J Balvinom, koja već ima preko 300 milijuna pregleda! Time je Guetta zaokružio već uspješnu 2018. godinu, tijekom koje je objavio megahitove s Martinom Garrixom „Like I Do" i „So Far Away", zarazni singl „2U" s Justinom Bieberom, a na Spotify servisu njegove pjesme preslušane su čak dvije milijarde puta, što se preračunava u nevjerojatnih 116 milijuna sati! Ipak, najradosnija vijest za njegove fanove svakako je bilo objavljivanje novog albuma „7", prvog nakon punih pet godina, s čak 27 pjesama, na kojima je surađivao s miljenicima top lista među kojima su Sia, Jason Derulo, Nicki Minaj, Lil Uzi Vert i G-Eazy, ali i elektronskim zvijezdama kao što su Black Coffee ili Steve Aoki! Očekivano, album se našao na prvom mjestu globalne iTunes liste.

Osim preslušavanja zaraznih hitova ovog superpopularnog Francuza, fanovi festivalskog provoda mogu se zagrijavati za novo izdanje Sea Dance festivala i uz nedavno objavljeni službeni „Sea Dance Aftermovie"! Kratki film na upečatljiv način objedinjuje najbolje trenutke izdanja iz 2018. godine koje se u sklopu ovogodišnjeg izbora za najbolje festivale u Europi (European Festival Awards) našao, peti put uzastopno, među 10 najboljih festivala Europe u kategoriji najboljeg festivala do 40.000 posjetitelja dnevno! Ovom nominacijom Sea Dance je još jednom potvrdio status jednog od vodećih festivala na Mediteranu, koji će se ove godine, na skrivenom biseru jadranske obale Buljarica u Budvi, održati od 30. kolovoza do 1. rujna.

Zgrabi prve ulaznice za Sea Dance i uštedi čak 50%!

5. ožujka točno u podne u prodaji će se naći najpovoljnije ulaznice za Sea Dance s čak 50% popusta, po cijeni od 210 kn! U prodaji će biti i VIP GOLD trodnevne ulaznice po cijeni od 840 kn, kao i ulaznice za festivalski kamp po cijeni od 210 kn. Ulaznice će biti dostupne preko stranice www.seadancefestival.me, dok će, također od 5. ožujka, putem službene turističke agencije EXIT Trip posetiteljima biti dostupni i turistički paketi sa 60% popusta, koji će, uz ulaznice, imati i razne mogućnosti za smještaj i prijevoz i to po cijeni već od 49 €.