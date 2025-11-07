HONOR Magic OS donosi bitne nadogradnje za još ugodnije korisničko iskustvo

HONOR otkriva više detalja o sustavu MagicOS 10 i najavljuje uvođenje velike nadogradnje sustava dizajnirane za pružanje fluidnijeg, pametnijeg i sigurnijeg korisničkog iskustva na svim HONOR uređajima. Nadovezujući se na HONOR-ovu filozofiju dizajna usmjerenu na čovjeka, MagicOS 10 fokusira se na praktične svakodnevne pogodnosti za korisnike: lakše performanse uz manju potrošnju energije, besprijekorno povezivanje među uređajima, inteligentne komunikacijske alate, bolju prilagodbu i poboljšanu zaštitu od manipuliranih medija.

MagicOS 10 donosi opsežne optimizacije performansi koje sustav čine bržim i fluidnijim uz istodobno smanjenje potrošnje energije. Nadogradnja također poboljšava značajku HONOR Seamless Smart Connectivity, olakšavajući dijeljenje sadržaja među uređajima. Osim scenarija povezivanja HONOR-na-HONOR uređaja, korisnici se za jednostavne radne procese dijeljenja mogu praktično povezati i s iPhoneom.

Značajke komunikacije dobivaju značajno pojačanje uz AI Call Translation (AI prijevod poziva), omogućujući prevođenje u stvarnom vremenu tijekom poziva, tako da se razgovori mogu prirodno nastaviti na različitim jezicima. Magic Capsule proširuje podršku za više aplikacija i prikazuje kontekstualno relevantne radnje upravo kada su potrebne, kao što je pokretanje tajmera, snimanje glasovnih bilješki ili aktiviranje podsjetnika. Korisnici mogu dodatno personalizirati svoje uređaje putem proširenih opcija prilagodbe koje prilagođavaju izgled i dojam sustava individualnim preferencijama.

MagicOS 10 uvodi i značajku Motion Sickness Relief (Ublažavanje mučnine u vožnji), koja se automatski aktivira tijekom vožnje kako bi pomogla smanjiti vizualnu nelagodu i podržala ugodniju upotrebu uređaja u pokretu. Na području sigurnosti, AI Deepfake Detection (AI otkrivanje deepfakea) koristi inteligentnu analizu kako bi pomogla u identificiranju potencijalno manipuliranih medija i zaštitila korisnike tijekom, primjerice, videokonferencija ili dijeljenja sadržaja. Što se tiče zvuka, MagicOS 10 dodaje podršku za Bluetooth formate visoke razlučivosti, pružajući bogatiji i jasniji zvuk kada se upari s kompatibilnim slušalicama.

Dostupnost

Korisnici modela HONOR Magic7 Pro moći će nadograditi na MagicOS 10 od sredine studenog, dok će korisnici modela HONOR Magic V5, HONOR 400 i HONOR 400 Pro nadogradnju dobiti u prosincu. Raspored nadogradnje varira ovisno o operateru. Vrijeme uvođenja i podržani modeli mogu se razlikovati ovisno o tržištu: Korisnici mogu provjeriti dostupnost putem Postavke > Sustav i ažuriranja > Ažuriranje softvera na svojim uređajima.