Izložba "Zlatna žila" Antuna Maračića u Galeriji SC

Izložba fotografija Zlatna žila autora Antuna Maračića održat će se u Galeriji SC od 19. veljače do 5. ožujka. Izložba se u petak, 19. 2. može pogledati od 18 do 21 sat, a nakon toga radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

/.../ U materijalu ove izložbe 'zlatna žila' se manifestira kao linija različitih varijacija motiva uglavnom doslovno vezanih za zlato i proizvode od zlata. No tim je motivima zajednička suprotnost izvornom značenju termina, negativni predznak te dosljedno - ironična intonacija. Jer, umjesto akumulacije materije iz naslova, riječ je o njezinu nestajanju, odsutnosti.

/.../ Najraniji radovi nastaju u 90-im godinama prošlog stoljeća, početkom i za vrijeme rata, kada je iz zlatarskih izloga bio uklonjen sav dotad izlagan nakit, a ostali su samo prazni stalci za ogrlice, prstenje, naušnice...

/.../ Dvadesetak godina poslije, bez primisli na njegovanje tematske linije (štoviše, tek tada sam osvijestio taj nehotičan lajtmotiv), opet se pojavljuje zlato. Drugim povodom i vizualno u posve različitom, ovaj put 'bučnom' izdanju, no također u procesu svoje evaporacije, odnosno - tranzicije.

Sredinom 2000-ih, naime, u Zagrebu i u drugim hrvatskim gradovima dolazi do masovne pojave stotina stanica za otkup zlata.

/.../ 'Pitoresknost' i semantika tih trgovina sugerira persuazivnu nervozu, žurbu da se potencijalnog klijenta što prije i bez ikakvih mogućih propusta nagovori na prodaju. Tako, osim jakih žutih i crvenih boja podloge i slova višekratno repetiranih informacija-reklama koje prekrivaju cjelokupne staklene i ine površine u zoni lokala, uz uvjeravanja da je riječ o dobrom poslu, najboljim cijenama, neupitnoj legalnosti transakcije... tu su i rojevi strelica koje sa svih strana upućuju na ulaz.

BIOGRAFIJA

Antun Maračić rođen je 12. prosinca 1950. g. u Novoj Gradiški.

Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, predmet likovne umjetnosti, 1971. godine, te slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976., u klasi profesora Šime Perića. Od 1976. do 1979. bio je suradnik Majstorske radionice Ljube Ivančića i Nikole Reisera. Kao multimedijalni umjetnik priredio je pedesetak samostalnih i sudjelovao na stotinjak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu te izveo više vlastitih akcija i performansa. Dobio je više nagrada za svoj rad, uz ostale i Vjesnikovu nagradu Josip Račić za 2004. godinu. Njegovi se radovi nalaze u brojnim tuzemnim i inozemnim zbirkama.

Kao autor kustos osmislio je i postavio velik broj izložbi domaće i međunarodne umjetnosti. Vodio je Galeriju Studentskog centra, Galeriju Zvonimir, Galeriju proširenih medija te Galeriju Forum u Zagrebu, a od 2000. do 2012. bio je ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik.

Autor je mnogih tekstova o umjetnosti (recenzija, kritika, polemika, eseja - objavljenih u dnevnom i periodičnom tisku, u specijaliziranim revijama za kulturu i umjetnost te katalozima brojnih izložbi), a ostvario je i više televizijskih priloga o suvremenim hrvatskim umjetnicima. Dobitnik je Godišnje nagrade za likovnu kritiku Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA za 2016. godinu.