Dan Ibrahimović - The Prostitution of Image

Autonomni kulturni centar Attack kroz program Galerija Siva poziva Vas na otvorenje izložbe Dana Ibrahimovića - The Prostitution of Image 18. veljače 2021. od 20.00 sati. Izložbu možete pogledati svaki dan osim nedjelje, do 23. veljače od 17-20.00 sati.

Ibrahimovićev rad stoji na temeljima pop-arta i dadaizma, koristeći elemente pop kulture i pornografije. Umjetnost oduvijek prati trendove društva kojeg je i dio, te oni oduvijek komuniciraju i nadopunjavaju se. Prostituciju vizualnih sfera imamo priliku vidjeti svakodnevno. Kapitalističke dizajnerske prakse, reprodukcije poznatnih umjetničkih djela na različitim predmetima, kič, televizijske reklame, jumbo plakati sa polugolim ženama, božićne lampice, mobilne aplikacije - siluju osobne i društvene vizualne sfere. Digitalno doba je pospješilo prostituciju vizualnog. Živimo u vremenu konstantnog bombardiranja vizualnim šumom. Ibrahimović uzima elemente kolaža, digitalno generiranih slika, psihodelične new-age estetike i pornografiju, te pomoću njih gradi svoj narativ. U njegovom radu možemo vidjeti psihološku stranu osobe koju je ovakav svijet oblikovao, te kritiku i komentar. Susrećemo kompozicije toliko obilno zasićene pornografijom da ona gubi svoj značaj unutar mase, te djeluje apstraktno. Promatramo li kompoziciju iz daleka, poput svemira čija je gradbena jedinica seks tj. uvrnuti oblik seksa, dokumentiranong za potrebe društva koje perpetualno ima neutaživ apetit za novim sadržajem za konzumaciju.

Dan Ibrahimović je student na diplomskom studiju kiparstva pri Alu u Zagrebu na klasi profesora Barišića. 2014.g. završio je dizajn metala u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu

2019.g. sudjelovao je na Erasmus studentskoj razmijeni na Akademie výtvarných umění u Pragu.

!!!VAŽNO!!!

Sukladno odlukama Stožera, pridržavamo se propisanih mjera, stoga je ulaz u galeriju ograničen na 10 ljudi uz obavezno nošenje maski. Molimo vas ukoliko dolazite na izložbu da se pridržavate mjera, da držite distancu, a mi ćemo vam izmjeriti temperaturu i uzeti podatke. Ukoliko imate neke od simptoma, zamolili bismo vas da ne dolazite na samo događanje, a ukoliko se ne pridržavate propisane distance, inzistirati ćemo na nošenju maski.

