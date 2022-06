Ispraznimo azil na Žarkovici

Udruga Prijatelji životinja te Udruga Pobjede iz Osijeka i udruga Prijatelji iz Čakovca koje vode skloništa i imaju golemo iskustvo u kvalitetnom radu na dobrobiti životinja te njihovu zbrinjavanju i udomljavanju, proteklih dana intenzivno su u kontaktu kako bi pomogle psima na Žarkovici. Cilj je osigurati liječenje i udomljavanje svih pasa, bez primanja novih. Ostvaren je i kontakt s dubrovačkim gradonačelnikom koji obećava pomoć Dubrovnika te se očekuju daljnji sastanci i dogovori.

Udruga Prijatelji životinja podsjeća da azil na Žarkovici još od 2015. godine ima zabranu uzimanja novih pasa: „No i nevezano za zabranu, Žarkovica kao neregistrirano sklonište ne smije i ne treba uzimati pse s ulice. Zakon obavezuje Grad Dubrovnik da organizira zbrinjavanje napuštenih i ranjenih životinja - očekujemo da tu odgovornost i preuzme!"

Sve životinje koje su trenutačno na Žarkovici trebaju pomoć u obliku veterinarske skrbi, liječenja te pripreme za oglašavanje i udomljavanje. „I to je obaveza Grada Dubrovnika, najviše moralna, s obzirom na to da su to sve životinje preuzete s dubrovačkih ulica i da su završile na Žarkovici zato što Grad Dubrovnik u proteklih 15-ak godina 'nije stigao' izgraditi sklonište i nije ih zbrinuo kada je to trebao", navode iz Udruge.

Prijatelji životinja ponovno ukazuju da Grad Dubrovnik ne može prepuštati financijski i organizacijski zahtjevnu brigu o napuštenim psima nekolicini volontera, i to brigu koja zahtijeva brojno zaposleno osoblje te provedbu mjera propisanih Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje.

Ističu da Grad Dubrovnik treba provesti kontrolu mikročipiranja pasa i obići sva kućanstva kako su to odavno napravile mnoge lokalne zajednice te sada vrše redovite naknadne kontrole. Također, treba financirati kastracije skrbničkih pasa i mačaka te educirati građane, koji ne kastriraju i koji napuštaju životinje, o njihovim zakonskim obavezama. No, prije svega, važno je da Grad vlastitim primjerom pokaže što znači pravilna skrb o životinjama.

Iz Prijatelja životinja zaključuju da Grad Dubrovnik treba zaposliti ljude i angažirati veterinare, koji će pružiti skrb psima na Žarkovici te angažirati agenciju koja će oglasiti i promovirati pse za udomljavanje. Zakon o zaštiti životinja i Pravilnik o skloništima jednako trebaju vrijediti za sve građane, udruge, gradove, općine i županije.

Trenutačno se psima na Žarkovici najviše može pomoći udomljavanjem. Stoga se pozivaju svi da podijele vijest da više od 250 pasa u azilu na Žarkovici treba dom.

„Ispraznimo azil na Žarkovici zajedno", poručuju udruge.

Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.