Inteligentni ljudi su manje društveni

Visoka inteligencija prepoznaje se po mnogim čudnim stvarima, a jedna od njih je i želja za mirom i samoćom. Naime, obično se za ljude koji se skrivaju od neočekivanih posjetitelja ili se drže za sebe na uredskim i inim zabavama kaže da su nedruštveni, no zapravo je to jedan od pokazatelja visoke inteligencije.

Naime, u istraživanju koje je proveo NCBI, rezultati su pokazali da visoko inteligentni ljudi imaju tendenciju povezivati se s manjim brojem ljudi i rjeđe traže socijalnu interakciju.

Zanimljivo je da se njihovo životno zadovoljstvo povećava kada odluče živjeti po ovoj strategiji.

Prema vodećim istraživačima Satoshi Kanazawa i Norman Liu, za one koji traže sreću, „pustinjačka" strategija može biti rješenje - posebno za ljude koji su vrlo inteligentni.

Kroz temeljita istraživanja, ti evolucijski psiholozi su utvrdili da su ljudska bića sretnija kada žive u manje naseljenim područjima.

Također su otkrili da se sreća povećava kada je veći postotak socijalnih interakcija s našim najbližima od socijalnih interakcija sa strancima ili poznanicima.

Stoga ne čudi što su sudionici studije pokazali veću razinu sreće kad su imali češće socijalne interakcije - osim jedne skupine. Kod većine inteligentnih ljudi, taj učinak nije bio samo smanjen, već je bio aktivno obrnut.

U stvari, kao što su istraživači objasnili, „inteligentniji pojedinci doživljavaju manje zadovoljstva u životu kada se često druže s prijateljima."

Drugim riječima, čudaci koji govore da imaju pametnijeg posla nego "visjeti s prijateljima", zapravo imaju pravo