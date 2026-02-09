Koliko su bademi zdravi?

Bademe možete jesti kad god želite, određeno doba dana može biti učinkovitije za postizanje pojedinih ciljeva. Na primjer, dodavanje badema doručku može vam pomoći da dulje ostanete siti. Kao međuobrok sredinom jutra ili u kasnim poslijepodnevnim satima, bademi su odlična alternativa prerađenim ili slatkim grickalicama jer pomažu u kontroli razine šećera u krvi i mogu smanjiti ukupni dnevni unos kalorija.

Dodavanjem badema u glavne obroke, poput salata ili jela s povrćem, povećavate unos proteina, vlakana i zdravih masti. Ako ih pojedete otprilike sat vremena prije vježbanja, mogu poslužiti kao izvor dugotrajne energije, a nakon aktivnosti pomažu u oporavku zahvaljujući udjelu proteina. Osim toga, dobar su izvor magnezija koji je važan za normalnu funkciju mišića.

Hranjiva vrijednost badema

Porcija od oko 28 grama (približno 23 badema) sadrži 164 kalorije, 6 grama proteina, 14,1 gram masti, 6,1 gram ugljikohidrata i 3,5 grama vlakana. Također osigurava 48 % preporučenog dnevnog unosa vitamina E - snažnog antioksidansa koji štiti stanice od oštećenja te podržava zdravlje srca i imuniteta.

Osim toga, bademi pokrivaju 18 % dnevnih potreba za magnezijem. Taj je mineral uključen u rad više od 300 enzima u tijelu i ima važnu ulogu u proizvodnji inzulina, regulaciji krvnog tlaka te zdravlju mišića i mozga. Zahvaljujući tim svojstvima, bademi su izvrstan izbor za regulaciju razine šećera u krvi, osjećaj sitosti i podršku zdravlju srca.

Ukratko, mogu se jesti bilo kada... no, u normalnim količinama...