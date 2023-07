Inovativna sjedalica koja alarmira ako dijete ostane samo u autu!

Ljeto je vrijeme putovanja i otkrivanja novih destinacija, ali i vrijeme iznimno visokih temperatura. Vrućine su najopasnije za one najmanje - djecu. Pitate se zašto? Zato što njihova tijela proizvode više topline u odnosu na njihovu veličinu, a sposobnosti za znojenje im još nisu toliko dobro razvijene kao kod odraslih. Kako bismo olakšali vruća ljetna putovanja, donosimo vam nekoliko korisnih savjeta.

Ostavljanje djeteta bez nadzora u vrućem automobilu vrlo je opasno!

Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu, čak ni ako samo želite nakratko skočiti u dućan. Sve je više primjera ostavljanja djece u automobilu koji u većini slučajeva završe kobno. Naime, temperature unutar parkiranog automobila mogu porasti za otprilike 3°C unutar samo 10 minuta i za više od 10°C unutar 30 minuta. Čak i ako su prozori otvoreni, temperature u automobilu rastu vrlo brzo.

No, ostavljanje djece ne događa se samo ljeti i nije uvijek namjerno. Najčešće se događa kad roditelji obavljaju rutinske zadatke i kad su u velikoj žurbi. Jedan od savjeta je da svaki puta ostavite osobne stvari poput torbice ili novčanika na stražnjem sjedalu auta kako biste bili sigurni da ćete se okrenuti iza i provjeriti sjedalicu. BeSafe je otišao korak dalje sa svojom inovativnom iZi Turn M i-Size autosjedalicom koja ima prvi potpuno integrirani digitalni sigurnosni sustav u svijetu. Autosjedalica se putem aplikacije povezuje s telefonom roditelja, te javlja ako dijete slučajno ostane samo u automobilu. Ako roditelj ne reagira na alarm, obavijest o ostavljenom djetetu šalje se dalje bliskim kontaktima s točnom lokacijom autosjedalice kako bi pravovremeno mogli reagirati. Takva inovacija podigla je sigurnost djece na posve novu razinu.

Kako sigurno putovati tijekom ljeta

Također, tijekom vožnje redovito provjeravajte svoje dijete i što češće ga vodite na svježi zrak kako bi osigurali da sigurno putuje tijekom ljeta.

Zbog iznimno visokog rizika od dehidracije, potrebno je djeci osigurati dovoljno svježe vode cijelim putem. Najbolji odabir su termo bočice koje tekućinu drže hladnom duži period.

Zaštitite glavu djeteta od bilo kakvog izravnog izlaganja sunčevim zrakama koje ulaze kroz prednji ili bočni prozor kako biste spriječili toplinske udare. Birajte sjenila koja imaju zaštitu za sunce UPF 50+ i daju vašem djetetu veliku sjenu koja ga štiti od ljetnog sunca.

Djecu odjenite lagano - ako imaju previše slojeva, može im postati neugodno kada su vezani te bi takvo oblačenje moglo uzrokovati i pregrijavanje.

Mrežasti materijali za maksimalnu prozračnost

Za maksimalnu prozračnost koristite autosjedalicu koja ima mrežastu tkaninu kako biste osigurali optimalan protok zraka. Alternativa tome su i svijetle zaštitne presvlake koje sprječavaju zagrijavanje autosjedalice, osobito ako je sjedalica tamne boje. Presvlake također pomažu upiti višak znoja i štite sjedalicu od prolijevanja ili prljavštine. Ako imate dijete koje često ima mučninu, zaštitnu presvlaku možete jednostavno skinuti i oprati.

Ako nemate sjedalicu s mrežastom tkaninom, koristite zračne podloge za autosjedalice koje će smanjiti znojenje i koje se lako održavaju. Takve su primjerice AeroMoov zračne podloge koje imaju posebnu strukturu građenu poput pčelinjih saća koja omogućava da se prekomjerna vrućina brzo zamjenjuje svježim zrakom iz okoline.

Znojenje je prirodan proces kojeg ne želite spriječiti jer pomaže u reguliranju tjelesne temperature, ali ono što želite je osigurati djeci ugodno i suho okruženje za vrijeme ljetnih putovanja, a upravo u tome vam pomažu zračne podloge.

Ako automobil ostavljate parkiran na suncu dulje vrijeme, stavite svijetlu dekicu preko autosjedalice, a kada se vratite, prije nego dijete stavite u sjedalicu, provjerite da kopče i pojasevi nisu prevrući na dodir.

I za kraj, kad ste u pokretu s djetetom izvan automobila, preporuka je da koristite mrežastu nosiljku, primjerice Ergobaby Omni Breeze koja je najprozračnija nosiljka na tržištu te se koristi od rođenja do 20,4 kg.

Dječja kolica nikako ne prekrivajte tetra pelenom kako se dijete ne bi pregrijalo i kako bi imalo dovoljan dotok svježeg zraka. Za zaštitu od sunca i smanjeno znojenje odaberite prozračne Aeromoov podloge za kolica i suncob

Za ilustraciju kako tetra pelena može uzrokovati pregrijavanje djece u kolicima pogledajte video stručnjakinje za dječja kolica Ines Kovač Ivanović, koju na profilu Strollerica prate mame za brojne korisne savjete.

Držite se savjeta, putujte sigurno i uživajte u ljetnim putovanjima!

