INmusic festival #17 donosi jedinstveni spoj umjetnosti i glazbe za sve generacije

U sklopu zone Minikultura, Centar pažnje organizira likovne radionice za djecu koje će se održavati tijekom sva tri dana INmusic festivala #17 od 17:00 do 22:00 sata, od 23. do 25. lipnja 2025. Kroz zabavne i edukativne aktivnosti, djeca će moći istraživati kreativnost, učiti o umjetnosti i uživati u stvaranju.

Centar pažnje već godinama organizira likovne susrete u Novom Zagrebu, njegujući kreativni duh zajednice. Njihove radionice kombiniraju umjetnost, edukaciju i slobodu izražavanja, potičući djecu da stvaraju i istražuju. Kroz aktivnosti poput crtanja, rada s glinom i kolaža, djeca razvijaju osjećaj za estetiku, timski rad i osobni izraz.

Uz vrhunski glazbeni program, INmusic festival ove godine ponovo postaje i prostor gdje djeca mogu sigurno i radosno uroniti u svijet umjetnosti. Radionice Centra pažnje oplemenjuju festivalsku ponudu i pokazuju kako kultura i kreativnost mogu i trebaju biti dostupne svima. Dodatno, ulaz na festival za djecu do 13 godina je besplatan uz pratnju roditelja s važećom festivalskom ulaznicom, što čini INmusic jedinstvenim prostorom za cijelu obitelj.

Nakon dječjeg stvaralaštva, večeri preuzima Global Village - world music marathon by Ilko & Griva, glazbeni program koji se svakog dana odvija u Minikultura kupoli od 23:00 sata. Ovaj program slavi raznolikost i povezanost kultura kroz glazbu te se nadovezuje na bogatu tradiciju festivala - još od kraja 90-ih, kada je tadašnji program Multikultura ugostio velika svjetska imena poput Cesarie Evore, Ibrahima Ferrera, Manu Chaa i Tinariwena. Danas, kroz projekte poput Multikulturalizam u glazbi, Europavox i ETEP, INmusic i dalje gradi europsku glazbenu mrežu, promičući razmjenu, toleranciju i zajedništvo kroz glazbu.

Air, Kings of Leon, Massive Attack, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, The Streets, Kim Deal, Foster the People, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, YARD, Press Club, KOIKOI, Sailor Honeymoon, The Pill, Mitsune, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation, balans, Lelee, Nejc Pipp i Žena dio su impresivnog glazbenog programa INmusic festivala #17, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, od 23. do 25. lipnja 2025. godine. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 119 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 119 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.