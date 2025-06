Infobipu još jedna nagrada

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip uvrštena je među TOP 75 najinovativnijih tvrtki na Fortuneovoj listi najinovativnijih europskih tvrtki za 2025. godinu. Nalazi se na 68. mjestu, čime se svrstava među 25% najbolje rangiranih tvrtki. Ovo priznanje naglašava Infobipov značajan doprinos inovacijama u području IT-a i digitalne infrastrukture u Europi.

Lista Fortune Europe's Most Innovative Companies, izrađena u suradnji sa Statistom, obuhvatila je 300 tvrtki iz 21 zemlje i 16 industrija, a vrednovala ih je prema kulturi inovacija, razvoju proizvoda i unapređenju procesa. Iako Fortune već godinama objavljuje globalne ljestvice inovativnosti, ovo je prvi put da je izdvojio europske tvrtke u posebnoj kategoriji.

Infobip se nalazi na čelu digitalne transformacije Europe. Kompanija sudjeluje u projektu IPCEI-CIS, koji ima za cilj izgradnju globalne komunikacijske platforme nove generacije, čime se jača konkurentnost Europe u tehnološkom sektoru. Sudjelovanje Infobipa u projektu IPCEI-CIS, zajedno s partnerstvima s tvrtkama kao što su Deutsche Telekom AG, NVIDIA, Telefónica i drugima, svjedoči o kompanijskoj kontinuiranoj posvećenosti inovacijama i napretku.

„Biti prepoznat kao jedna od najinovativnijih europskih tvrtki od strane Fortunea potvrđuje našu trajnu posvećenost vrhunskim rješenjima. U Infobipu potičemo kulturu eksperimentiranja i suradnje, a neuspjeh promatramo kao korak prema inovaciji - to nas je i dovelo do redefiniranja omnichannel komunikacija. Dok tvrtke nastoje unaprijediti svoje strategije angažmana, mi često preuzimamo ulogu izvršitelja inovacija, pomažući im u njihovom putu prema usvajanju konverzacijskih rješenja i praćenju razvoja umjetne inteligencije", rekao je Silvio Kutić, izvršni direktor Infobipa.

Tehnologija Infobipa pokreće angažman korisnika za vodeće brendove - od omogućavanja rezervacije vožnji putem WhatsAppa za Uber u Indiji do primjene naprednih AI asistenata za europske lidere u fintech i maloprodajnom sektoru. Tvrtkine omnichannel platforme pomažu poslovnim subjektima diljem svijeta u isporuci sigurnih, personaliziranih i besprijekornih korisničkih iskustava. Nedavni projekti s klijentima kao što su NEXT, Digitaleo i AXA prikazuju inovativne AI i RCS implementacije koje unapređuju njihove strategije angažmana. Infobip također potiče industrijski dijalog kroz inicijative poput godišnje SHIFT konferencije, koja okuplja developere i tehnološke lidere kako bi istražili budućnost umjetne inteligencije i digitalne transformacije. Ovogodišnje izdanje održat će se od 14. do 16. rujna u Zadru, s naglaskom na utjecaj AI-ja na razvoj softvera i kreativnost.

„Ova lista ne prikazuje samo trenutačne lidere tržišta - ona ukazuje na hrabre vizionare diljem Europe koji iz temelja redefiniraju industrije. Inovacija ovdje nije samo popularna riječ; ona je temeljna i ključna snaga Europe", izjavila je Grethe Schepers, direktorica za europsku listu u Fortuneu.

Popis najinovativnijih europskih tvrtki za 2025. dostupan je ovdje.